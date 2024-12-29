29 декабря 2024

Кухарук взял под личный контроль возгорание деревянной аварийки в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лянтре загорелась двухэтажная деревянная аварийка
В Лянтре загорелась двухэтажная деревянная аварийка Фото:

В Лянторе (ХМАО) произошло возгорание в двухэтажном двухподъездном аварийном деревянном доме. Из пожара было эвакуировано восемь человек. Одного пришлось выводить в специальной маске, поскольку он надышался угарным газом. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук взял этот инцидент под личный контроль.

Спасатели ликвидировали возгорание деревянной аварийки в Лянторе
Спасатели ликвидировали возгорание деревянной аварийки в Лянторе
Фото:

«В Лянторе пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в многоквартирном деревянном доме… Немедленно были организованы поиск и спасение людей. Эвакуированы восемь человек, один человек спасен… Держу вопрос на личном контроле», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Для всех пострадавших от пожара подготовлены пункты временного размещения. Глава региона уже дал поручение мэру Сургутского района Андрею Трубецкому оперативно оказать им необходимую поддержку и в кратчайшие сроки обеспечить жильем.

Сейчас возгорание на площади в 200 квадратных метров полностью ликвидировано. Предварительная причина пожара устанавливается.

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В Лянторе (ХМАО) произошло возгорание в двухэтажном двухподъездном аварийном деревянном доме. Из пожара было эвакуировано восемь человек. Одного пришлось выводить в специальной маске, поскольку он надышался угарным газом. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук взял этот инцидент под личный контроль. «В Лянторе пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в многоквартирном деревянном доме… Немедленно были организованы поиск и спасение людей. Эвакуированы восемь человек, один человек спасен… Держу вопрос на личном контроле», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Для всех пострадавших от пожара подготовлены пункты временного размещения. Глава региона уже дал поручение мэру Сургутского района Андрею Трубецкому оперативно оказать им необходимую поддержку и в кратчайшие сроки обеспечить жильем. Сейчас возгорание на площади в 200 квадратных метров полностью ликвидировано. Предварительная причина пожара устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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