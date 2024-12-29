В Лянторе (ХМАО) произошло возгорание в двухэтажном двухподъездном аварийном деревянном доме. Из пожара было эвакуировано восемь человек. Одного пришлось выводить в специальной маске, поскольку он надышался угарным газом. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук взял этот инцидент под личный контроль.
«В Лянторе пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в многоквартирном деревянном доме… Немедленно были организованы поиск и спасение людей. Эвакуированы восемь человек, один человек спасен… Держу вопрос на личном контроле», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Для всех пострадавших от пожара подготовлены пункты временного размещения. Глава региона уже дал поручение мэру Сургутского района Андрею Трубецкому оперативно оказать им необходимую поддержку и в кратчайшие сроки обеспечить жильем.
Сейчас возгорание на площади в 200 квадратных метров полностью ликвидировано. Предварительная причина пожара устанавливается.
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