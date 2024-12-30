Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации в стране медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Они прекратят свою работу с 1 января 2025 года. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».
Вместо МСЭК появятся экспертные комиссии. Они будут функционировать в крупных медицинских учреждениях. В состав экспертных комиссий войдут почти 5 тысяч врачей. «Комиссии будут действовать в кластерных и надкластерных больницах и проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья», — пишет газета.
Власти Украины считают, что ликвидация медико-социальных экспертных комиссий позволит решить проблему коррупции в стране. Само решение о том было принято в октябре. Тогда на Украине были начаты проверки чиновников, которые пытались избежать мобилизации, используя фиктивные справки об инвалидности и негодности. Служба безопасности Украины (СБУ) выявила среди чиновников 64 нарушителей. Почти 5 тысяч заключений об инвалидности оказались подделкой.
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