«Трактор» с разгромным счетом одержал победу на чужом поле

Челябинский «Трактор» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:2

30 декабря 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

По итогам встречи «Трактор» занимает второе место в таблице Восточной конференции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 30 декабря в матче FONBET Чемпионата КХЛ одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Поединок завершился со счетом 6:2. Первую шайбу в ворота соперника отправил челябинец Максим Шабанов на 19-й секунде матча. На шестой минуте Кирилл Петров сравнял счет. Следующими атаковали черно-белые: Стивен Кэмпфер, Григорий Дронов, Семен Дер-Аргучинцев и Владимир Ткачев. «Нефтехимику» в лице Михаила Пашнина удалось несколько сократить отставание, но челябинец Матвей Гуськов успешно атаковал ворота хозяев поля. Исход матча — 6:2 в пользу «Трактора». После победы хоккейный клуб «Трактор» усилил свои позиции в рейтинге, достигнув отметки в 54 очка и заняв второе место в таблице Восточной конференции. Между тем «Нефтехимик», потерпев поражение в пяти последних матчах, располагается на девятой позиции, имея в своем активе 37 очков. Как ранее писало URA.RU, челябинский «Трактор» проиграл казанскому «Ак Барсу» на встрече 28 декабря. Поединок закончился со счетом 4:0. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 30 декабря в матче FONBET Чемпионата КХЛ одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Поединок завершился со счетом 6:2. Первую шайбу в ворота соперника отправил челябинец Максим Шабанов на 19-й секунде матча. На шестой минуте Кирилл Петров сравнял счет. Следующими атаковали черно-белые: Стивен Кэмпфер, Григорий Дронов, Семен Дер-Аргучинцев и Владимир Ткачев. «Нефтехимику» в лице Михаила Пашнина удалось несколько сократить отставание, но челябинец Матвей Гуськов успешно атаковал ворота хозяев поля. Исход матча — 6:2 в пользу «Трактора». После победы хоккейный клуб «Трактор» усилил свои позиции в рейтинге, достигнув отметки в 54 очка и заняв второе место в таблице Восточной конференции. Между тем «Нефтехимик», потерпев поражение в пяти последних матчах, располагается на девятой позиции, имея в своем активе 37 очков. Как ранее писало URA.RU, челябинский «Трактор» проиграл казанскому «Ак Барсу» на встрече 28 декабря. Поединок закончился со счетом 4:0.