Очереди заметили в гипермаркете «Окей» на Ботанике
В канун Нового года жители Екатеринбурга отправились за покупками, в магазинах образовались большие очереди. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Предновогодняя суета накаляется, в гипермаркете „Окей“ на Ботанике настоящий ажиотаж. Толпы людей, отсутствие тележек, очереди. Штурмуют супермаркеты в поисках горошка для оливье и тарталеток», — сообщил очевидец.
Екатеринбуржцы скупают большие корзины продуктов, в магазинах заметили и пустые полки. Один из читателей рассказал, что закупил все заранее и теперь отдыхает дома вдали от суеты.
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