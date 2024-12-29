29 декабря 2024

Екатеринбуржцы штурмуют магазины перед Новым годом. Видео

В магазинах Екатеринбурга образовались большие очереди
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди закупают продукты в гипермаркетах во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, продукты, гипермаркет, туалетная бумага, магазин, супермаркет, очереди
Очереди заметили в гипермаркете «Окей» на Ботанике Фото:

В канун Нового года жители Екатеринбурга отправились за покупками, в магазинах образовались большие очереди. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Предновогодняя суета накаляется, в гипермаркете „Окей“ на Ботанике настоящий ажиотаж. Толпы людей, отсутствие тележек, очереди. Штурмуют супермаркеты в поисках горошка для оливье и тарталеток», — сообщил очевидец.

Екатеринбуржцы скупают большие корзины продуктов, в магазинах заметили и пустые полки. Один из читателей рассказал, что закупил все заранее и теперь отдыхает дома вдали от суеты.

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В канун Нового года жители Екатеринбурга отправились за покупками, в магазинах образовались большие очереди. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Предновогодняя суета накаляется, в гипермаркете „Окей“ на Ботанике настоящий ажиотаж. Толпы людей, отсутствие тележек, очереди. Штурмуют супермаркеты в поисках горошка для оливье и тарталеток», — сообщил очевидец. Екатеринбуржцы скупают большие корзины продуктов, в магазинах заметили и пустые полки. Один из читателей рассказал, что закупил все заранее и теперь отдыхает дома вдали от суеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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