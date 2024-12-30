Акции главного турецкого производителя пива обрушились после указа Путина

Стоимость акций компании Anadolu Efes снизилась почти на 10%, стабилизировавшись только с закрытием торгов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Событиям предшествовало решение президента РФ Владимира Путина о передаче акций российского подразделения АВ Inbev Efes BV под временное управление.
«Акции Anadolu Efes закрылись с падением на 10%», — написало агентство. Отмечается, что сейчас стоимость одной ценной бумаги составляет около 212 турецких лир.
Ранее Путин передал во временное управление пивоваренную компанию AB Inbev Efes BV. Соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов. Производитель выпускает такую продукцию, как Bud и «Клинское».
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