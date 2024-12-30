Турист в летних кроссовках получил обморожение ног в горах в Челябинской области

С туристической тропы в горном районе Челябинской области спасатели эвакуировали мужчину и женщину. Молодой человек был обут в летние кроссовки из-за чего получил обморожение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).
«Путешествие налегке, в городской одежде и летних кроссовочках едва не закончилось трагедией. Туристов на Уреньге заметил местный житель. Он понял, что самостоятельно замерзающие городские жители выйти не смогут, и сообщил о ЧП спасателям», — сообщили в ПСС.
Специалисты выдвинулись в указанный район и обнаружили путешественников. Их эвакуировали с заснеженного хребта и передали медикам. Врачи констатировали у мужчины обморожение ног.
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