30 декабря 2024
29 декабря 2024

Турист в летних кроссовках получил обморожение ног в горах в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристы выбрали неподходящую одежду для путешествия на заснеженный уральский хребет
Туристы выбрали неподходящую одежду для путешествия на заснеженный уральский хребет Фото:

С туристической тропы в горном районе Челябинской области спасатели эвакуировали мужчину и женщину. Молодой человек был обут в летние кроссовки из-за чего получил обморожение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).

«Путешествие налегке, в городской одежде и летних кроссовочках едва не закончилось трагедией. Туристов на Уреньге заметил местный житель. Он понял, что самостоятельно замерзающие городские жители выйти не смогут, и сообщил о ЧП спасателям», — сообщили в ПСС.

Специалисты выдвинулись в указанный район и обнаружили путешественников. Их эвакуировали с заснеженного хребта и передали медикам. Врачи констатировали у мужчины обморожение ног.

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С туристической тропы в горном районе Челябинской области спасатели эвакуировали мужчину и женщину. Молодой человек был обут в летние кроссовки из-за чего получил обморожение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «Путешествие налегке, в городской одежде и летних кроссовочках едва не закончилось трагедией. Туристов на Уреньге заметил местный житель. Он понял, что самостоятельно замерзающие городские жители выйти не смогут, и сообщил о ЧП спасателям», — сообщили в ПСС. Специалисты выдвинулись в указанный район и обнаружили путешественников. Их эвакуировали с заснеженного хребта и передали медикам. Врачи констатировали у мужчины обморожение ног.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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