В Челябинской области резко подорожали новые авто и подешевели подержанные

В Челябинской области зафиксирован рост медианной стоимости новых автомобилей за год более чем на 300 тысяч рублей. Если в прошлом году этот показатель составлял 990 тысяч рублей, то сейчас он увеличился до 1,3 миллиона рублей. Регион стал одним из немногих в стране, где цена росла.
«В Московской области показатель увеличился до 1,9 миллиона рублей с 1,4 миллиона. В Санкт-Петербурге стоимость автомобиля составляла 1,63 миллиона рублей против 1,52 миллиона в 2023 году. Среди регионов с самой высокой медианной ценой на новые машины чек увеличился еще лишь в Челябинской области — до 1,3 миллиона рублей с 990 тысяч годом ранее», — написало РИА Новости со ссылкой на исследование «СберАвто».
По данным компании, автомобили с пробегом в Челябинской области, наоборот, подешевели. За год медианная цена в регионе уменьшилась на 17%, составив около одного миллиона рублей. Медианная цена — это цена из середины списка. То есть половина цен товаров из выборки ниже этого значения, а половина цен — выше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!