30 декабря 2024
29 декабря 2024

В Челябинской области резко подорожали новые авто и подешевели подержанные

В Челябинской области средняя цена новой машины составила 1,3 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Медианная стоимость новых авто в Челябинской области за год прибавила около 300 тысяч рублей
Медианная стоимость новых авто в Челябинской области за год прибавила около 300 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области зафиксирован рост медианной стоимости новых автомобилей за год более чем на 300 тысяч рублей. Если в прошлом году этот показатель составлял 990 тысяч рублей, то сейчас он увеличился до 1,3 миллиона рублей. Регион стал одним из немногих в стране, где цена росла.

«В Московской области показатель увеличился до 1,9 миллиона рублей с 1,4 миллиона. В Санкт-Петербурге стоимость автомобиля составляла 1,63 миллиона рублей против 1,52 миллиона в 2023 году. Среди регионов с самой высокой медианной ценой на новые машины чек увеличился еще лишь в Челябинской области — до 1,3 миллиона рублей с 990 тысяч годом ранее», — написало РИА Новости со ссылкой на исследование «СберАвто».

По данным компании, автомобили с пробегом в Челябинской области, наоборот, подешевели. За год медианная цена в регионе уменьшилась на 17%, составив около одного миллиона рублей. Медианная цена — это цена из середины списка. То есть половина цен товаров из выборки ниже этого значения, а половина цен — выше.

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В Челябинской области зафиксирован рост медианной стоимости новых автомобилей за год более чем на 300 тысяч рублей. Если в прошлом году этот показатель составлял 990 тысяч рублей, то сейчас он увеличился до 1,3 миллиона рублей. Регион стал одним из немногих в стране, где цена росла. «В Московской области показатель увеличился до 1,9 миллиона рублей с 1,4 миллиона. В Санкт-Петербурге стоимость автомобиля составляла 1,63 миллиона рублей против 1,52 миллиона в 2023 году. Среди регионов с самой высокой медианной ценой на новые машины чек увеличился еще лишь в Челябинской области — до 1,3 миллиона рублей с 990 тысяч годом ранее», — написало РИА Новости со ссылкой на исследование «СберАвто». По данным компании, автомобили с пробегом в Челябинской области, наоборот, подешевели. За год медианная цена в регионе уменьшилась на 17%, составив около одного миллиона рублей. Медианная цена — это цена из середины списка. То есть половина цен товаров из выборки ниже этого значения, а половина цен — выше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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