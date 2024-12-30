30 декабря 2024

В Петербурге перекрыли подходы к елке на Дворцовой площади

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К ели присоединили дополнительные тросы (архивное фото)
К ели присоединили дополнительные тросы (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге введены ограничения на доступ к новогодней ели на Дворцовой площади из-за сильного ветра. Об этом заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский. Сильные порывы ветра создают угрозу безопасности для посетителей.

«Временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели все же ограничим», — написал Пиотровский в своем telegram-канале. Он также уточнил, что ель дополнительно укреплена: к основанию дерева прикреплены тросы, которые помогают удерживать ствол от качания.

Введение ограничений на доступ к новогодней ели в Санкт-Петербурге связано с метеорологической ситуацией в регионе. Ранее, из-за прогноза усиления ветра, были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга для предотвращения подъема уровня воды в устье реки Невы, а также приостановлено движение судов по Кронштадтскому фарватеру.

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В Санкт-Петербурге введены ограничения на доступ к новогодней ели на Дворцовой площади из-за сильного ветра. Об этом заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский. Сильные порывы ветра создают угрозу безопасности для посетителей. «Временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели все же ограничим», — написал Пиотровский в своем telegram-канале. Он также уточнил, что ель дополнительно укреплена: к основанию дерева прикреплены тросы, которые помогают удерживать ствол от качания. Введение ограничений на доступ к новогодней ели в Санкт-Петербурге связано с метеорологической ситуацией в регионе. Ранее, из-за прогноза усиления ветра, были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга для предотвращения подъема уровня воды в устье реки Невы, а также приостановлено движение судов по Кронштадтскому фарватеру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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