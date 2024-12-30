В Петербурге перекрыли подходы к елке на Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге введены ограничения на доступ к новогодней ели на Дворцовой площади из-за сильного ветра. Об этом заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский. Сильные порывы ветра создают угрозу безопасности для посетителей.
«Временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели все же ограничим», — написал Пиотровский в своем telegram-канале. Он также уточнил, что ель дополнительно укреплена: к основанию дерева прикреплены тросы, которые помогают удерживать ствол от качания.
Введение ограничений на доступ к новогодней ели в Санкт-Петербурге связано с метеорологической ситуацией в регионе. Ранее, из-за прогноза усиления ветра, были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга для предотвращения подъема уровня воды в устье реки Невы, а также приостановлено движение судов по Кронштадтскому фарватеру.
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