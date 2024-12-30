В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 173 квадратных метра. Из ее окон открывается вид на Исеть и набережную. Стоимость такой недвижимости — 130 миллионов рублей, говорится в объявление.
«Квартира располагается в oднoм из лучшиx дoмoв премиум класса „Макаровский Элит“. Панорамное остекление, шикарный вид на реку и Екатеринбург. В отделке использованы исключительно премиальные материалы», — пишет продавец.
В квартире есть большая кухня-гостиная площадью 96 квадратных метров, спальня с гардеробной, детская комната, санузел с постирочной. К особенностям относятся высота потолков в пять метров и ванная комната с панорамной стеклянной стеной. Один квадратный метр квартиры обойдется в 750 тысяч рублей.
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