30 декабря 2024
29 декабря 2024

В центре Екатеринбурга продают роскошную квартиру с видом на Исеть. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Екатеринбург , птицы, исеть, макаровский мост, город, вечер, набережная, утки, жк ольховский парк
Из окон квартиры открывается вид на набережную (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 173 квадратных метра. Из ее окон открывается вид на Исеть и набережную. Стоимость такой недвижимости — 130 миллионов рублей, говорится в объявление.

«Квартира располагается в oднoм из лучшиx дoмoв премиум класса „Макаровский Элит“. Панорамное остекление, шикарный вид на реку и Екатеринбург. В отделке использованы исключительно премиальные материалы», — пишет продавец.

В квартире есть большая кухня-гостиная площадью 96 квадратных метров, спальня с гардеробной, детская комната, санузел с постирочной. К особенностям относятся высота потолков в пять метров и ванная комната с панорамной стеклянной стеной. Один квадратный метр квартиры обойдется в 750 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру площадью 173 квадратных метра. Из ее окон открывается вид на Исеть и набережную. Стоимость такой недвижимости — 130 миллионов рублей, говорится в объявление. «Квартира располагается в oднoм из лучшиx дoмoв премиум класса „Макаровский Элит“. Панорамное остекление, шикарный вид на реку и Екатеринбург. В отделке использованы исключительно премиальные материалы», — пишет продавец. В квартире есть большая кухня-гостиная площадью 96 квадратных метров, спальня с гардеробной, детская комната, санузел с постирочной. К особенностям относятся высота потолков в пять метров и ванная комната с панорамной стеклянной стеной. Один квадратный метр квартиры обойдется в 750 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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