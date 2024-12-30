30 декабря 2024

В Киеве прогремели мощные взрывы

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Сигналы тревоги звучат в различных регионах Украины
Сигналы тревоги звучат в различных регионах Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве прогремели сильные взрывы. В данный момент в украинской столице задействованы силы противовоздушной обороны.

«Взрывы в Киеве», — сообщает ТСН. Глава городской администрации Сергей Попко сообщил о воздушной тревоге и призвал граждан оставаться в укрытиях. Мэр города Виталий Кличко также рассказал об угрозе со стороны баллистических ракет и о предпринимаемых мерах по защите с помощью систем противовоздушной обороны.

Взрывы зафиксированы в различных районах Киева и области. Тревога звучит также в нескольких других областях Украины.

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В Киеве прогремели сильные взрывы. В данный момент в украинской столице задействованы силы противовоздушной обороны. «Взрывы в Киеве», — сообщает ТСН. Глава городской администрации Сергей Попко сообщил о воздушной тревоге и призвал граждан оставаться в укрытиях. Мэр города Виталий Кличко также рассказал об угрозе со стороны баллистических ракет и о предпринимаемых мерах по защите с помощью систем противовоздушной обороны. Взрывы зафиксированы в различных районах Киева и области. Тревога звучит также в нескольких других областях Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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