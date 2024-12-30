В Киеве прогремели мощные взрывы

В Киеве прогремели сильные взрывы. В данный момент в украинской столице задействованы силы противовоздушной обороны.
«Взрывы в Киеве», — сообщает ТСН. Глава городской администрации Сергей Попко сообщил о воздушной тревоге и призвал граждан оставаться в укрытиях. Мэр города Виталий Кличко также рассказал об угрозе со стороны баллистических ракет и о предпринимаемых мерах по защите с помощью систем противовоздушной обороны.
Взрывы зафиксированы в различных районах Киева и области. Тревога звучит также в нескольких других областях Украины.
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