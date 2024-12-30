Снегопад ожидается в Курганской области в первый день 2025 года

В Кургане выпадет 4-6 см снега
В первый день 2025 года в Курганской области ожидается снегопад и метель. Порывы до 15 м/сек. В Кургане выпадет 4-6 см снега. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на западе и юго-западе области — до 9 см. Днем -1...-3, но из-за ветра ощущаемая погода будет -6...-8», — сказано в telegram-канале.
Прогноз температуры на 15 суток для Кургана
Ранее URA.RU сообщало, что в новогодние каникулы в Кургане ожидается очень теплая и снежная погода. С 1 по 3 января прогнозируются снегопады. За трое суток выпадет до 10 сантиметров снега.
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