Губернатор Вадим Шумков обратился к жителям Курганской области с новогодним поздравлением, подводя итоги года. Он отметил трудности, с которыми столкнулся регион, включая пандемию, природные катаклизмы и участие земляков в специальной военной операции. Об этом сообщает «Курганская область официально».
«С Новым годом и Рождеством вас, мои дорогие. Пусть 2025 год будет щедрым к каждому из вас на долгожданные подарки, на светлые события, согревающие душу и дающие силы идти вперед. Спасибо за ваше доверие, за ваш труд, за вашу стойкость, за то, что вы не утратили чуткости и доброты», — говорится в telegram-канале «Курганская область официально».
Кроме того, губернатор поблагодарил жителей за стойкость, труд и сплоченность, подчеркнув, что благодаря совместным усилиям область достигла значимых успехов: восстановление экономики, рост зарплат и социальных выплат, а также улучшение инфраструктуры. Он выразил гордость за регион, который превратился из символа депрессии в пример восстановления, и пожелал жителям благополучия, здоровья и светлых событий в наступающем 2025 году.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков в канун новогодних праздников вспомнил о том, через какие беды прошел регион и чего достиг за последние шесть лет. Он вспомнил о страшных пожарах в 2019, 2022 и 2023 годах, которые нанесли не только колоссальный ущерб, но и привели к гибели людей.
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