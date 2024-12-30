Инспекция труда уведомила о новом МРОТ в Пермском крае

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет. С учетом районных коэффициентов 1,15 и 1,2 в Пермском крае МРОТ составит 25 806 и 26 928 рублей соответственно. Об этом сообщает региональная инспекция по охране труда.
«С 1 января 2025 года в РФ минимальный размер оплаты труда увеличится на 3198 рублей (на 16,5%) — с 19 242 до 22 440 рублей. Эта сумма установлена федеральным законом для всей страны. В Пермском крае, с учетом районных коэффициентов 1,15 и 1,2, МРОТ составит 25 806 и 26 928 рублей соответственно», — говорится на сайте Государственной инспекции по охране труда в Пермском крае.
В ведомстве напоминают работодателям, что зарплата работника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил все свои обязанности, не должна быть ниже уровня МРОТ.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что депутаты Осинского городского округа Пермского края приняли решение о повышении размера ежемесячной премии муниципальным служащим. Соответствующий вопрос рассматривали сегодня на заседании местной думы. Инициатива об увеличении выплат чиновникам была предложена окружной мэрией.
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