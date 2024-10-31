Дума пермской Осы повысила ежемесячные премии чиновникам

31 октября 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Размер премий чиновникам увеличили для повышения качества их работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Осинского городского округа Пермского края приняли решение о повышении размера ежемесячной премии муниципальным служащим. Соответствующий вопрос рассматривали сегодня на заседании местной думы. Инициатива об увеличении выплат чиновникам была предложена окружной мэрией. «Речь о стимулировании их профессионального роста и мотивации для достижения лучшего результата. Это размер премии за совмещение должностей на время отсутствия специалиста. У нас в мэрии есть вакантные места, а должностные обязанности свободных ставок возлагаются на других специалистов. Чтобы они выполняли работу качественно — была внесена поправка об увеличении ежемесячной премии до 200%. Благодарю всех депутатов, поддержавших это решение», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Алексей Григорьев. Он добавил, что средняя зарплата главных специалистов администрации Осы на уровне МРОТ сейчас составляет около 24 тысяч рублей. Вице-спикер Осинской думы Армен Бежанян (известен по роли Арменки из «Реальных пацанов») поддержал решение о повышении премиальной части муниципальным служащим. Но выразил недоумение насчет позиции мэрии об индексации зарплат чиновников. «Что осталось за кадром — пытаемся с коллегами поднять заработную плату простым работникам администрации, а в ответ получаем — обращайтесь официально с депутатскими запросами. Странная позиция руководства. Мы вам руку помощи, они нам в ответ — саботаж. Но отдельных работников теперь можно премировать больше», — прокомментировал Бежанян ситуацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он впервые присутствовал на заседании окружной думы в статусе ее председателя. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте оппозиции во главе с Арменом Бежаняном с мэром Осы Алексеем Григорьевым. Противостояние продолжается весь 2024 год. Группа местных депутатов добивается отставки Григорьева. Их не устраивает его кадровая политика и тяга к единоличным решениям. При этом мэр с поста уходить не намерен. Свою позицию он подробно изложил в недавнем интервью URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Осинского городского округа Пермского края приняли решение о повышении размера ежемесячной премии муниципальным служащим. Соответствующий вопрос рассматривали сегодня на заседании местной думы. Инициатива об увеличении выплат чиновникам была предложена окружной мэрией. «Речь о стимулировании их профессионального роста и мотивации для достижения лучшего результата. Это размер премии за совмещение должностей на время отсутствия специалиста. У нас в мэрии есть вакантные места, а должностные обязанности свободных ставок возлагаются на других специалистов. Чтобы они выполняли работу качественно — была внесена поправка об увеличении ежемесячной премии до 200%. Благодарю всех депутатов, поддержавших это решение», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Алексей Григорьев. Он добавил, что средняя зарплата главных специалистов администрации Осы на уровне МРОТ сейчас составляет около 24 тысяч рублей. Вице-спикер Осинской думы Армен Бежанян (известен по роли Арменки из «Реальных пацанов») поддержал решение о повышении премиальной части муниципальным служащим. Но выразил недоумение насчет позиции мэрии об индексации зарплат чиновников. «Что осталось за кадром — пытаемся с коллегами поднять заработную плату простым работникам администрации, а в ответ получаем — обращайтесь официально с депутатскими запросами. Странная позиция руководства. Мы вам руку помощи, они нам в ответ — саботаж. Но отдельных работников теперь можно премировать больше», — прокомментировал Бежанян ситуацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он впервые присутствовал на заседании окружной думы в статусе ее председателя. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте оппозиции во главе с Арменом Бежаняном с мэром Осы Алексеем Григорьевым. Противостояние продолжается весь 2024 год. Группа местных депутатов добивается отставки Григорьева. Их не устраивает его кадровая политика и тяга к единоличным решениям. При этом мэр с поста уходить не намерен. Свою позицию он подробно изложил в недавнем интервью URA.RU.