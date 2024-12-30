Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил югорчан с наступающим 2025 годом. Он сказал, что главное богатство Югры и всей России — это люди, поэтому вместе с ними он сделает все, чтобы будущий год стал особенным.
«Дорогие жители Югры, поздравляю вас с новым 2025 годом! Вспоминая яркие моменты и события уходящего года, мы вновь убеждаемся в том, что главное богатство страны и нашего югорского края — это добрые и честные, сильные и храбрые, любящие и заботливые люди… Мы вместе сделаем все, чтобы новый 2025 год стал особенным… С Новым годом, Югра!» — сказал Кухарук в видео, опубликованном в его telegram-канале.
Он также поблагодарил военнослужащих СВО, врачей, педагогов и всех, кто вносит вклад в развитие и будущее России. Губернатор пожелал югорчанам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.
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