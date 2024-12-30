30 декабря 2024

Из Челябинской области в другие регионы запустят девять субсидируемых авиарейсов

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Аэропорт. Магнитогорск, S7, зима, пассажирский самолет, авиаперевозчик
Регион свяжут с другими девять рейсов с субсидируемыми тарифами Фото:

В 2025 году из Челябинска и Магнитогорска в другие регионы РФ запустят девять субсидируемых авиарейсов. Как следует из приказа Росавиации, стоимость перелетов будет снижена за счет трансфертов региональных бюджетов.

«Перечень субсидируемых в 2025 году маршрутов. Калининград-Челябинск: 25 января — 31 декабря 2025 года, софинансирование Челябинской областью 50%, авиакомпания „Смартавиа“», — отмечено в приказе Росавиации.

Седи маршрутов, на которые распространят субсидии, есть полеты из Челябинска в Казань, Красноярск, Новосибирск, Сургут и Нижний Новгород и Калининград. Другие рейсы свяжут Магнитогорск с Казанью, Махачкалой и Минводами.

Процент субсидирования различается. На некоторые направления финансирование выделили как челябинские власти, так и регионы назначения. Совместные программы разработали с Татарстаном, Красноярским краем, Дагестаном и ХМАО. Перелеты в Новосибирск субсидирует правительство Новосибирской области. Период, когда рейсы будут субсидироваться, по каждому из направлений различный.

Получателями средств выступили несколько перевозчиков, выигравших проведенные тендеры. В перечне имеются, кроме «Смартавиа», «ЮВТ-Аэро», «Ред винз», «Сибирь», «Аэрофлот», «Азимут» и «ЮТ-эйр».

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В 2025 году из Челябинска и Магнитогорска в другие регионы РФ запустят девять субсидируемых авиарейсов. Как следует из приказа Росавиации, стоимость перелетов будет снижена за счет трансфертов региональных бюджетов. «Перечень субсидируемых в 2025 году маршрутов. Калининград-Челябинск: 25 января — 31 декабря 2025 года, софинансирование Челябинской областью 50%, авиакомпания „Смартавиа“», — отмечено в приказе Росавиации. Седи маршрутов, на которые распространят субсидии, есть полеты из Челябинска в Казань, Красноярск, Новосибирск, Сургут и Нижний Новгород и Калининград. Другие рейсы свяжут Магнитогорск с Казанью, Махачкалой и Минводами. Процент субсидирования различается. На некоторые направления финансирование выделили как челябинские власти, так и регионы назначения. Совместные программы разработали с Татарстаном, Красноярским краем, Дагестаном и ХМАО. Перелеты в Новосибирск субсидирует правительство Новосибирской области. Период, когда рейсы будут субсидироваться, по каждому из направлений различный. Получателями средств выступили несколько перевозчиков, выигравших проведенные тендеры. В перечне имеются, кроме «Смартавиа», «ЮВТ-Аэро», «Ред винз», «Сибирь», «Аэрофлот», «Азимут» и «ЮТ-эйр».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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