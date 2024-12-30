30 декабря 2024

На Челябинскую область надвигаются метели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пурга. Челябинск, пешеходный переход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, ветер
Челябинские синоптики предупредили об ухудшении погоды Фото:

В Челябинской области 1 января ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, со ссылкой на данные гидрометцентра.

«Получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. 1 января в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели. На дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.

Жителей региона просят соблюдать личную безопасность. При необходимости следует скорректировать планы с учетом погодных условий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 1 января ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, со ссылкой на данные гидрометцентра. «Получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. 1 января в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели. На дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении. Жителей региона просят соблюдать личную безопасность. При необходимости следует скорректировать планы с учетом погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...