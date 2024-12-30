На Челябинскую область надвигаются метели

Челябинские синоптики предупредили об ухудшении погоды
В Челябинской области 1 января ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, со ссылкой на данные гидрометцентра.
«Получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. 1 января в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели. На дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.
Жителей региона просят соблюдать личную безопасность. При необходимости следует скорректировать планы с учетом погодных условий.
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