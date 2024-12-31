Путин поручил провести анализ реализации нацпроектов за пять лет

Счетная палата РФ должна будет провести анализ реализации национальных проектов за 2019–2024 годы. Соответствующее поручение выпустил президент РФ Владимир Путин.
«Счетной палате Российской Федерации провести анализ итогов реализации национальных проектов в 2019–2024 годах», — говорится в поручении президента. Отмечается, что итоги анализа должны быть отправлены в правительство для планирования новых проектов. Доклад нужно представить до 1 июня 2025 года.
Россияне высоко оценивают значения национальных проектов, о которых знает 91% населения. Согласно опросу ВЦИОМ, девять из десяти россиян осведомлены о пользе этих проектов. Лидерами по узнаваемости стали: туристический портал «Путешествуем.рф», система долговременного ухода и обучение в сфере искусственного интеллекта. Наиболее известные меры включают материнский капитал, диспансеризацию и семейную ипотеку. В следующем году планируется запуск 19 новых нацпроектов.
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