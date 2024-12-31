Путин поручил провести анализ реализации нацпроектов за пять лет

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Счетная палата должна проанализировать ход выполнения нацпроектов, поручил Путин
Счетная палата должна проанализировать ход выполнения нацпроектов, поручил Путин Фото:

Счетная палата РФ должна будет провести анализ реализации национальных проектов за 2019–2024 годы. Соответствующее поручение выпустил президент РФ Владимир Путин.

«Счетной палате Российской Федерации провести анализ итогов реализации национальных проектов в 2019–2024 годах», — говорится в поручении президента. Отмечается, что итоги анализа должны быть отправлены в правительство для планирования новых проектов. Доклад нужно представить до 1 июня 2025 года. 

Россияне высоко оценивают значения национальных проектов, о которых знает 91% населения. Согласно опросу ВЦИОМ, девять из десяти россиян осведомлены о пользе этих проектов. Лидерами по узнаваемости стали: туристический портал «Путешествуем.рф», система долговременного ухода и обучение в сфере искусственного интеллекта. Наиболее известные меры включают материнский капитал, диспансеризацию и семейную ипотеку. В следующем году планируется запуск 19 новых нацпроектов.

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Счетная палата РФ должна будет провести анализ реализации национальных проектов за 2019–2024 годы. Соответствующее поручение выпустил президент РФ Владимир Путин. «Счетной палате Российской Федерации провести анализ итогов реализации национальных проектов в 2019–2024 годах», — говорится в поручении президента. Отмечается, что итоги анализа должны быть отправлены в правительство для планирования новых проектов. Доклад нужно представить до 1 июня 2025 года.  Россияне высоко оценивают значения национальных проектов, о которых знает 91% населения. Согласно опросу ВЦИОМ, девять из десяти россиян осведомлены о пользе этих проектов. Лидерами по узнаваемости стали: туристический портал «Путешествуем.рф», система долговременного ухода и обучение в сфере искусственного интеллекта. Наиболее известные меры включают материнский капитал, диспансеризацию и семейную ипотеку. В следующем году планируется запуск 19 новых нацпроектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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