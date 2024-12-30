Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить, почему власти Миасса (Челябинская область) до сих пор не расселили жителей дома 1914 года постройки. Строение признали аварийным еще в 2017 году.
«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Октябрьской в Миассе. В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании и длительном нерасселении деревянного многоквартирного дома. В здании протекает кровля, разрушаются потолки и стены, отсутствуют коммуникационные системы», — заявили в СКР.
Аварийным дом признали после обследования в 2017 году. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. В здании происходили возгорания из-за ветхости электропроводки. Проживать в доме небезопасно.
О результатах проверки доложит и. о. руководителя Следственного управления СКР по региону Константин Правосудов. Вопрос поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
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