30 декабря 2024

СКР проверит, почему власти Миасса не расселяют дом 1914 года постройки. Фото

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Ямальские зарисовки (продолжение). Салехард, барак, аварийный дом, подъезд, белье на веревке, двухэтажный жилой дом, велосипеды
СКР изучит причины, почему миасские власти так и не расселили аварийный дом Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить, почему власти Миасса (Челябинская область) до сих пор не расселили жителей дома 1914 года постройки. Строение признали аварийным еще в 2017 году.

«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Октябрьской в Миассе. В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании и длительном нерасселении деревянного многоквартирного дома. В здании протекает кровля, разрушаются потолки и стены, отсутствуют коммуникационные системы», — заявили в СКР.

Аварийным дом признали после обследования в 2017 году. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. В здании происходили возгорания из-за ветхости электропроводки. Проживать в доме небезопасно.

О результатах проверки доложит и. о. руководителя Следственного управления СКР по региону Константин Правосудов. Вопрос поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

В доме отсутствуют основные коммуникации
В доме отсутствуют основные коммуникации
Фото:
Аварийным дом признали в 2017 году
Аварийным дом признали в 2017 году
Фото:

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить, почему власти Миасса (Челябинская область) до сих пор не расселили жителей дома 1914 года постройки. Строение признали аварийным еще в 2017 году. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Октябрьской в Миассе. В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании и длительном нерасселении деревянного многоквартирного дома. В здании протекает кровля, разрушаются потолки и стены, отсутствуют коммуникационные системы», — заявили в СКР. Аварийным дом признали после обследования в 2017 году. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. В здании происходили возгорания из-за ветхости электропроводки. Проживать в доме небезопасно. О результатах проверки доложит и. о. руководителя Следственного управления СКР по региону Константин Правосудов. Вопрос поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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