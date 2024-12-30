СКР проверит, почему власти Миасса не расселяют дом 1914 года постройки. Фото

31 декабря 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

СКР изучит причины, почему миасские власти так и не расселили аварийный дом Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить, почему власти Миасса (Челябинская область) до сих пор не расселили жителей дома 1914 года постройки. Строение признали аварийным еще в 2017 году. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Октябрьской в Миассе. В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании и длительном нерасселении деревянного многоквартирного дома. В здании протекает кровля, разрушаются потолки и стены, отсутствуют коммуникационные системы», — заявили в СКР. Аварийным дом признали после обследования в 2017 году. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. В здании происходили возгорания из-за ветхости электропроводки. Проживать в доме небезопасно. О результатах проверки доложит и. о. руководителя Следственного управления СКР по региону Константин Правосудов. Вопрос поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. В доме отсутствуют основные коммуникации telegram-канал челябинского «Народного фронта» Фото: Аварийным дом признали в 2017 году telegram-канал челябинского «Народного фронта» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить, почему власти Миасса (Челябинская область) до сих пор не расселили жителей дома 1914 года постройки. Строение признали аварийным еще в 2017 году. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Октябрьской в Миассе. В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании и длительном нерасселении деревянного многоквартирного дома. В здании протекает кровля, разрушаются потолки и стены, отсутствуют коммуникационные системы», — заявили в СКР. Аварийным дом признали после обследования в 2017 году. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. В здании происходили возгорания из-за ветхости электропроводки. Проживать в доме небезопасно. О результатах проверки доложит и. о. руководителя Следственного управления СКР по региону Константин Правосудов. Вопрос поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.