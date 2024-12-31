Заключенных лишили выплат за подписание контракта с Минобороны

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Теперь заключенные не будут получать единоразовое пособие за заключение контракта с Минобороны
Теперь заключенные не будут получать единоразовое пособие за заключение контракта с Минобороны Фото:
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Граждане, отбывающие тюремное заключение, теперь не будут получать разовое денежное вознаграждение за подписание контракта с Минобороны РФ. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Единовременные денежные выплаты... не осуществляются гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта от прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов РФ. Поправки начнут действовать с 1 января 2025 года.

23 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому заключенные могли освободиться от уголовного преследования путем заключения контракта. Правило распространялось только на тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести.

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Граждане, отбывающие тюремное заключение, теперь не будут получать разовое денежное вознаграждение за подписание контракта с Минобороны РФ. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. «Единовременные денежные выплаты... не осуществляются гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта от прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов РФ. Поправки начнут действовать с 1 января 2025 года. 23 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому заключенные могли освободиться от уголовного преследования путем заключения контракта. Правило распространялось только на тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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