В Тюмени на улице 30 лет Победы, 132 столкнулись автомобили «Лада», «Форд» и «Киа Рио». По предварительным данным, происшествие произошло по вине водителя отечественного авто. Сейчас он госпитализирован с тяжелыми травмами и признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«Массовое ДТП в Тюмени. „Лада“ девятой модели, „Форд“ и „Киа Рио“ столкнулись на улице 30 лет Победы, 132. Предварительно, „Лада“ выехала на встречную полосу. 38-летний водитель „Лады“ доставлен в больницу с тяжелыми травмами. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что предполагаемый виновник с 2015 по 2017 год был лишен водительских прав за пьяное вождение, сейчас он их тоже не имеет. Помимо водителя лады пострадали еще два человека.
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