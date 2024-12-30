30 декабря 2024
29 декабря 2024

Пьяный тюменец устроил массовое ДТП в канун Нового года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ДТП с пьяным тюменцем пострадали три человека
В ДТП с пьяным тюменцем пострадали три человека Фото:

В Тюмени на улице 30 лет Победы, 132 столкнулись автомобили «Лада», «Форд» и «Киа Рио». По предварительным данным, происшествие произошло по вине водителя отечественного авто. Сейчас он госпитализирован с тяжелыми травмами и признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«Массовое ДТП в Тюмени. „Лада“ девятой модели, „Форд“ и „Киа Рио“ столкнулись на улице 30 лет Победы, 132. Предварительно, „Лада“ выехала на встречную полосу. 38-летний водитель „Лады“ доставлен в больницу с тяжелыми травмами. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что предполагаемый виновник с 2015 по 2017 год был лишен водительских прав за пьяное вождение, сейчас он их тоже не имеет. Помимо водителя лады пострадали еще два человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на улице 30 лет Победы, 132 столкнулись автомобили «Лада», «Форд» и «Киа Рио». По предварительным данным, происшествие произошло по вине водителя отечественного авто. Сейчас он госпитализирован с тяжелыми травмами и признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «Массовое ДТП в Тюмени. „Лада“ девятой модели, „Форд“ и „Киа Рио“ столкнулись на улице 30 лет Победы, 132. Предварительно, „Лада“ выехала на встречную полосу. 38-летний водитель „Лады“ доставлен в больницу с тяжелыми травмами. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что предполагаемый виновник с 2015 по 2017 год был лишен водительских прав за пьяное вождение, сейчас он их тоже не имеет. Помимо водителя лады пострадали еще два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...