В Санкт-Петербурге курьер рискнул жизнью ради заказа и едва не попал под поезд. Видео

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Курьер успел проехать переезд за секунду до поезда
Курьер успел проехать переезд за секунду до поезда Фото:

В Санкт-Петербурге курьер службы доставки, рискуя своей жизнью ради заказа, в нескольких метрах от поезда проскочил железнодорожный переезд. Видео инцидента публикуют региональные СМИ.

«На Удельной курьер проскочил переход через железную дорогу в паре метров от скорого поезда. До этого жизнью решила рискнуть женщина, но крики других ее остановили», — передает telegram-канал «Мегаполис». Сообщается, что велосипедист предостережения очевидцев не услышал.

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В Санкт-Петербурге курьер службы доставки, рискуя своей жизнью ради заказа, в нескольких метрах от поезда проскочил железнодорожный переезд. Видео инцидента публикуют региональные СМИ. «На Удельной курьер проскочил переход через железную дорогу в паре метров от скорого поезда. До этого жизнью решила рискнуть женщина, но крики других ее остановили», — передает telegram-канал «Мегаполис». Сообщается, что велосипедист предостережения очевидцев не услышал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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