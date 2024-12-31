Курьер успел проехать переезд за секунду до поезда
В Санкт-Петербурге курьер службы доставки, рискуя своей жизнью ради заказа, в нескольких метрах от поезда проскочил железнодорожный переезд. Видео инцидента публикуют региональные СМИ.
«На Удельной курьер проскочил переход через железную дорогу в паре метров от скорого поезда. До этого жизнью решила рискнуть женщина, но крики других ее остановили», — передает telegram-канал «Мегаполис». Сообщается, что велосипедист предостережения очевидцев не услышал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.