30 декабря 2024

В Новый год на свердловских дорогах будет метель

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На федеральных трассах круглосуточно дежурит снегоуборочная техника (архивное фото)
На федеральных трассах круглосуточно дежурит снегоуборочная техника (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 1 января ожидается метель со скоростью ветра 11 метров в секунду и более. ФКУ «Уралуправтодор» предупреждает водителей об опасности.

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 1 января в отдельных районах Свердловской области ожидается метель 11 м/с и более (продолжительностью более 6 часов)», — говорится в telegram-канале трассы P-351 Пермь — Екатеринбург.

На федеральных трассах подрядными организациями ведется круглосуточное дежурство снегоуборочной техники. Дорожники просят быть внимательными и не препятствовать работе техники.

По прогнозам синоптиков, местами в области ожидается сильный снег и метель. В южной половине региона осадки должны закончиться в середине дня 1 января.

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В Свердловской области 1 января ожидается метель со скоростью ветра 11 метров в секунду и более. ФКУ «Уралуправтодор» предупреждает водителей об опасности. «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 1 января в отдельных районах Свердловской области ожидается метель 11 м/с и более (продолжительностью более 6 часов)», — говорится в telegram-канале трассы P-351 Пермь — Екатеринбург. На федеральных трассах подрядными организациями ведется круглосуточное дежурство снегоуборочной техники. Дорожники просят быть внимательными и не препятствовать работе техники. По прогнозам синоптиков, местами в области ожидается сильный снег и метель. В южной половине региона осадки должны закончиться в середине дня 1 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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