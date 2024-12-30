В Новый год на свердловских дорогах будет метель

В Свердловской области 1 января ожидается метель со скоростью ветра 11 метров в секунду и более. ФКУ «Уралуправтодор» предупреждает водителей об опасности.
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 1 января в отдельных районах Свердловской области ожидается метель 11 м/с и более (продолжительностью более 6 часов)», — говорится в telegram-канале трассы P-351 Пермь — Екатеринбург.
На федеральных трассах подрядными организациями ведется круглосуточное дежурство снегоуборочной техники. Дорожники просят быть внимательными и не препятствовать работе техники.
По прогнозам синоптиков, местами в области ожидается сильный снег и метель. В южной половине региона осадки должны закончиться в середине дня 1 января.
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