В Нижневартовске горит частный дом
В Нижневартовске на переулке Оренбургский загорелся частный дом. Огнем обхвачена большая часть здания, сообщают очевидцы.
«Ну елы, блин. Смотрю пожарка проехала — одна, вторая. Думаю, что такое? Поднялся на второй этаж, а тут пожар вот, прям совсем близко», — рассказал вартовчанин.
О пострадавших пока ничего неизвестно. URA.RU отправило запрос в ГУ МЧС России по ХМАО. Ответ ожидается.
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