30 декабря 2024

В Нижневартовске частный дом полностью охватило огнем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нижневартовске горит частный дом
В Нижневартовске горит частный дом Фото:

В Нижневартовске на переулке Оренбургский загорелся частный дом. Огнем обхвачена большая часть здания, сообщают очевидцы.

«Ну елы, блин. Смотрю пожарка проехала — одна, вторая. Думаю, что такое? Поднялся на второй этаж, а тут пожар вот, прям совсем близко», — рассказал вартовчанин.

О пострадавших пока ничего неизвестно. URA.RU отправило запрос в ГУ МЧС России по ХМАО. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске на переулке Оренбургский загорелся частный дом. Огнем обхвачена большая часть здания, сообщают очевидцы. «Ну елы, блин. Смотрю пожарка проехала — одна, вторая. Думаю, что такое? Поднялся на второй этаж, а тут пожар вот, прям совсем близко», — рассказал вартовчанин. О пострадавших пока ничего неизвестно. URA.RU отправило запрос в ГУ МЧС России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...