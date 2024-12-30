30 декабря 2024

Клава Кока рассказала, как будет праздновать Новый год. Видео

Клава Кока отпразднует Новый год в Бишкеке
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
Артистка поздравила фанатов с праздником (архивное фото) Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала фанатам, что Новый год встретит не дома в кругу семьи, а на концерте в Бишкеке (столица Кыргызстана). Артистку не расстраивает такое положение дел, она закупилась всеми праздничными атрибутами со своей командой.

«Делюсь с вами нашей новогодней атмосферой, мы в Бишкеке. Сегодня будем встречать Новый год здесь. У нас есть клубничка, шампусик, тортик. Я сейчас сразу после продуктового иду собираться и выхожу на сцену. Уже в 22:00 на главной площади города увидимся», — рассказала Клава Кока в своем telegram-канале.

Певица также поздравила своих фанатов с Новым годом и поблагодарила слушателей за преданность. «Каждая ваша весточка тут, в интернете, или мысль греет мое сердце и делает нашу семью еще крепче! Я вас очень люблю! Самые прекрасные люди — это вы», — заявила артистка.

Ранее Клава Кока подвела итоги уходящего года. По ее словам, удалось исполнить около 75% загаданного. В топ своих достижений в 2024 году певица ставит новый и очень личный альбом «Депрессаунд» и переезд в новую московскую квартиру.

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала фанатам, что Новый год встретит не дома в кругу семьи, а на концерте в Бишкеке (столица Кыргызстана). Артистку не расстраивает такое положение дел, она закупилась всеми праздничными атрибутами со своей командой. «Делюсь с вами нашей новогодней атмосферой, мы в Бишкеке. Сегодня будем встречать Новый год здесь. У нас есть клубничка, шампусик, тортик. Я сейчас сразу после продуктового иду собираться и выхожу на сцену. Уже в 22:00 на главной площади города увидимся», — рассказала Клава Кока в своем telegram-канале. Певица также поздравила своих фанатов с Новым годом и поблагодарила слушателей за преданность. «Каждая ваша весточка тут, в интернете, или мысль греет мое сердце и делает нашу семью еще крепче! Я вас очень люблю! Самые прекрасные люди — это вы», — заявила артистка. Ранее Клава Кока подвела итоги уходящего года. По ее словам, удалось исполнить около 75% загаданного. В топ своих достижений в 2024 году певица ставит новый и очень личный альбом «Депрессаунд» и переезд в новую московскую квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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