Клава Кока рассказала, как будет праздновать Новый год. Видео

Клава Кока отпразднует Новый год в Бишкеке

31 декабря 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Артистка поздравила фанатов с праздником (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала фанатам, что Новый год встретит не дома в кругу семьи, а на концерте в Бишкеке (столица Кыргызстана). Артистку не расстраивает такое положение дел, она закупилась всеми праздничными атрибутами со своей командой. «Делюсь с вами нашей новогодней атмосферой, мы в Бишкеке. Сегодня будем встречать Новый год здесь. У нас есть клубничка, шампусик, тортик. Я сейчас сразу после продуктового иду собираться и выхожу на сцену. Уже в 22:00 на главной площади города увидимся», — рассказала Клава Кока в своем telegram-канале. Певица также поздравила своих фанатов с Новым годом и поблагодарила слушателей за преданность. «Каждая ваша весточка тут, в интернете, или мысль греет мое сердце и делает нашу семью еще крепче! Я вас очень люблю! Самые прекрасные люди — это вы», — заявила артистка. Ранее Клава Кока подвела итоги уходящего года. По ее словам, удалось исполнить около 75% загаданного. В топ своих достижений в 2024 году певица ставит новый и очень личный альбом «Депрессаунд» и переезд в новую московскую квартиру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала фанатам, что Новый год встретит не дома в кругу семьи, а на концерте в Бишкеке (столица Кыргызстана). Артистку не расстраивает такое положение дел, она закупилась всеми праздничными атрибутами со своей командой. «Делюсь с вами нашей новогодней атмосферой, мы в Бишкеке. Сегодня будем встречать Новый год здесь. У нас есть клубничка, шампусик, тортик. Я сейчас сразу после продуктового иду собираться и выхожу на сцену. Уже в 22:00 на главной площади города увидимся», — рассказала Клава Кока в своем telegram-канале. Певица также поздравила своих фанатов с Новым годом и поблагодарила слушателей за преданность. «Каждая ваша весточка тут, в интернете, или мысль греет мое сердце и делает нашу семью еще крепче! Я вас очень люблю! Самые прекрасные люди — это вы», — заявила артистка. Ранее Клава Кока подвела итоги уходящего года. По ее словам, удалось исполнить около 75% загаданного. В топ своих достижений в 2024 году певица ставит новый и очень личный альбом «Депрессаунд» и переезд в новую московскую квартиру.