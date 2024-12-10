«75% желаний сбываются»: Клава Кока подвела итоги 2024 года

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) уже начала подводить итоги уходящего года. По ее словам, удалось исполнить около 75% загаданного, рассказала она в соцсетях.
«Из 23 желаний (которые прописывает ежегодно певица — прим. URA.RU) примерно 75% сбывается. Я сначала подвожу итоги прошлого года, что сбылось, а что не сбылось. У меня есть мини-дневничок. Когда я проанализировала предыдущий год, я пишу цели на будущий», — рассказала Клава Кока в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
В топ своих достижений в 2024 году певица ставит новый и очень личный альбом «Депрессаунд» и переезд в новую московскую квартиру. Также в список вошел и первый опыт съемки в большом кино. 5 декабря в кинотеатрах вышел фильм «Звезды в Сибири», где снялись знаменитые свердловчане: Высокова, Сергей Светлаков и Дмитрий Брекоткин.
Однако в последнее время у знаменитости появились проблемы со здоровьем — ей дважды понадобилась помощь врачей скорой медицинской помощи. 6 декабря врачи поставили ей ингалятор, а 2 декабря — капельницу.
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