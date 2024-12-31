Зеленский обратился к украинцам

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Зеленский поздравил украинцев с Новым годом
Зеленский поздравил украинцев с Новым годом Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Обращение опубликовано в социальных сетях. 

«Мы, украинцы, знаем, как это — не ждать, что принесет завтра, а бороться каждый день и каждый год. И 2024-й стал именно таким — добытым и свободным», — сказал Зеленский. Пост опубликован в соцсетях.

По словам украинского лидера, труд и смелость народа наполняли уходящий год. Он также отметил заботу, развитие, любовь и стремление изменить реальность к лучшему, несмотря ни на что.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Обращение опубликовано в социальных сетях.  «Мы, украинцы, знаем, как это — не ждать, что принесет завтра, а бороться каждый день и каждый год. И 2024-й стал именно таким — добытым и свободным», — сказал Зеленский. Пост опубликован в соцсетях. По словам украинского лидера, труд и смелость народа наполняли уходящий год. Он также отметил заботу, развитие, любовь и стремление изменить реальность к лучшему, несмотря ни на что.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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