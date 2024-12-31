Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Обращение опубликовано в социальных сетях.
«Мы, украинцы, знаем, как это — не ждать, что принесет завтра, а бороться каждый день и каждый год. И 2024-й стал именно таким — добытым и свободным», — сказал Зеленский. Пост опубликован в соцсетях.
По словам украинского лидера, труд и смелость народа наполняли уходящий год. Он также отметил заботу, развитие, любовь и стремление изменить реальность к лучшему, несмотря ни на что.
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