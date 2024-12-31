У контрразведки СБУ новый начальник

Зеленский назначил главой департамента контрразведки СБУ офицера из МВД
Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником департамента контрразведки СБУ офицера из МВД Андрея Тупикова. Это следует из указа, опубликованного на официальном сайте президента Украины.
«Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — следует из текста указа. Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что ранее Тупиков возглавлял аналитическую службу управления Специальных операций в Нацгвардии.
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