31 декабря 2024
30 декабря 2024

«Курганистан» признан одним из самых влиятельных telegram-каналов

© Служба новостей «URA.RU»
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Канал оказывает влияние на региональную политику
Канал оказывает влияние на региональную политику Фото:

Популярный telegram-канал «Курганистан» попал в рейтинг самых влиятельных в России. Он серьезно влияет на региональную политику. Об этом сообщил политолог Дмитрий Орлов.

«В топ-20 рейтинга самых влиятельных telegram-каналов в регионах в 2024 году вошел „Курганистан“», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Политолог Орлов». Число подписчиков канала постоянно растет.

В настоящее время на «Курганистан» подписались уже свыше 64 тысяч человек. Среди самых влиятельных региональных каналов он занял 16 строчку, отмечается в рейтинге.

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Популярный telegram-канал «Курганистан» попал в рейтинг самых влиятельных в России. Он серьезно влияет на региональную политику. Об этом сообщил политолог Дмитрий Орлов. «В топ-20 рейтинга самых влиятельных telegram-каналов в регионах в 2024 году вошел „Курганистан“», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Политолог Орлов». Число подписчиков канала постоянно растет. В настоящее время на «Курганистан» подписались уже свыше 64 тысяч человек. Среди самых влиятельных региональных каналов он занял 16 строчку, отмечается в рейтинге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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