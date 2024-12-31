«Курганистан» признан одним из самых влиятельных telegram-каналов

Канал оказывает влияние на региональную политику
Популярный telegram-канал «Курганистан» попал в рейтинг самых влиятельных в России. Он серьезно влияет на региональную политику. Об этом сообщил политолог Дмитрий Орлов.
«В топ-20 рейтинга самых влиятельных telegram-каналов в регионах в 2024 году вошел „Курганистан“», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Политолог Орлов». Число подписчиков канала постоянно растет.
В настоящее время на «Курганистан» подписались уже свыше 64 тысяч человек. Среди самых влиятельных региональных каналов он занял 16 строчку, отмечается в рейтинге.
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