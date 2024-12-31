Снежная скульптура понравилась горожанам
Житель Куртамыша (Курганская область) удивил земляков снежной скульптурой слона. Об этом рассказали горожане.
«Владимир Рылов из Куртамыша продолжает удивлять своими творениями. В прошлом году он создал из снега автомобиль, танк и гигантского змея, а в этом — сотворил огромного снежного слона», — сообщает газета «Куртамышская нива» в группе «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото скульптуры.
В комментариях горожане подчеркивают, что слон вылеплен старательно. Люди считают, что снежная скульптура украшает город.
Снежный слон появился в городе
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