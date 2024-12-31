31 декабря 2024
30 декабря 2024

Курганец вылепил из снега огромного слона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежная скульптура понравилась горожанам
Снежная скульптура понравилась горожанам Фото:

Житель Куртамыша (Курганская область) удивил земляков снежной скульптурой слона. Об этом рассказали горожане.

«Владимир Рылов из Куртамыша продолжает удивлять своими творениями. В прошлом году он создал из снега автомобиль, танк и гигантского змея, а в этом — сотворил огромного снежного слона», — сообщает газета «Куртамышская нива» в группе «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото скульптуры.

В комментариях горожане подчеркивают, что слон вылеплен старательно. Люди считают, что снежная скульптура украшает город. 

Снежный слон появился в городе
Снежный слон появился в городе
Фото:

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Житель Куртамыша (Курганская область) удивил земляков снежной скульптурой слона. Об этом рассказали горожане. «Владимир Рылов из Куртамыша продолжает удивлять своими творениями. В прошлом году он создал из снега автомобиль, танк и гигантского змея, а в этом — сотворил огромного снежного слона», — сообщает газета «Куртамышская нива» в группе «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото скульптуры. В комментариях горожане подчеркивают, что слон вылеплен старательно. Люди считают, что снежная скульптура украшает город. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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