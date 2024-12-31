31 декабря 2024
30 декабря 2024

Пермские евангелисты повторно оспорили взыскание 14 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти решили выкупить ДК имени Ленина в Перми у евангелистов
Власти решили выкупить ДК имени Ленина в Перми у евангелистов Фото:

Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников повторно пытается оспорить взыскание с них 14 млн рублей. В арбитражный суд Уральского округа 28 декабря от них поступила жалоба.

«Пермские евангелисты подали кассационную жалобу в арбитражный суд Уральского округа. Жалоба поступила 28 декабря. Пока что она не принята к рассмотрению», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Ранее стало известно о том, что апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с пермских евангелистов 14 млн рублей. В 2024 году городской дом культуры перешел к евангелистам от руководства «Мотовилихинских заводов». В октябре текущего года было принято решение о выкупе ДК в собственность города.

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Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников повторно пытается оспорить взыскание с них 14 млн рублей. В арбитражный суд Уральского округа 28 декабря от них поступила жалоба. «Пермские евангелисты подали кассационную жалобу в арбитражный суд Уральского округа. Жалоба поступила 28 декабря. Пока что она не принята к рассмотрению», — пишет «Коммерсант Прикамье». Ранее стало известно о том, что апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с пермских евангелистов 14 млн рублей. В 2024 году городской дом культуры перешел к евангелистам от руководства «Мотовилихинских заводов». В октябре текущего года было принято решение о выкупе ДК в собственность города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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