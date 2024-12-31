Пермские евангелисты повторно оспорили взыскание 14 млн рублей

Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников повторно пытается оспорить взыскание с них 14 млн рублей. В арбитражный суд Уральского округа 28 декабря от них поступила жалоба.
«Пермские евангелисты подали кассационную жалобу в арбитражный суд Уральского округа. Жалоба поступила 28 декабря. Пока что она не принята к рассмотрению», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Ранее стало известно о том, что апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с пермских евангелистов 14 млн рублей. В 2024 году городской дом культуры перешел к евангелистам от руководства «Мотовилихинских заводов». В октябре текущего года было принято решение о выкупе ДК в собственность города.
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