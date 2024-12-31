В Магнитогорске снесли давно пустующее строение (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области демонтировали бывшее здание автовокзала, которое несколько лет пытались безуспешно продать. Строение, возведенное на Привокзальной площади, разобрали в конце 2024 года на стройматериалы, и сейчас от него ничего не осталось.

«Буквально в конце этого года здание автовокзала начали разбирать. Его больше нет. Продали на материалы. Разобрали и увезли», — сообщается в группе «Магнитогорск. Архитектура и Урбанистика» в социальной сети «Вконтакте».

Здание автовокзала, построенное в 2014 году из сэндвич-панелей, имело спорный внешний вид. Жителям оно больше напоминало помещение склада или ангара.

Как сообщало URA.RU ранее, строение автовокзала площадью 300 квадратных метров пытались продать за 15 миллионов рублей. Владелец был готов к торгу или сдаче помещений в аренду. Однако потенциальных инвесторов так и не нашлось.

От павильона автовокзала в Магнитогорске остался только пустырь Группа «Магнитогорск. Архитектура и Урбанистика», vk.com