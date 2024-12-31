31 декабря 2024
30 декабря 2024

В ХМАО почти сотня детей-сирот получили собственные квартиры перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры в новостройке получили 98 сургутских детей-сирот и детей без попечителей
Квартиры в новостройке получили 98 сургутских детей-сирот и детей без попечителей Фото:

В Сургуте (ХМАО) около сотни юных жителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечителей получили ключи от собственных квартир. Об этом сообщили в окружном правительстве. 

«Новый год — новый дом для юных сургутян! В преддверии самого волшебного праздника 98 молодых жителей Сургута из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от своих собственных квартир в современных жилых комплексах», — рассказали в telegram-канале правительства. 

В каждой из переданных юным сургутянам квартир выполнена чистовая отделка и установлена вся необходимая мебель. Всего за прошедший год власти ХМАО приобрели 619 квартир. В 2025 к приобретению и выдаче готовится еще почти полсотни.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте участнику СВО, который потерял дом в пожаре, выдали квартиру. Он получил ее из маневренного фонда. 

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В Сургуте (ХМАО) около сотни юных жителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечителей получили ключи от собственных квартир. Об этом сообщили в окружном правительстве.  «Новый год — новый дом для юных сургутян! В преддверии самого волшебного праздника 98 молодых жителей Сургута из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от своих собственных квартир в современных жилых комплексах», — рассказали в telegram-канале правительства.  В каждой из переданных юным сургутянам квартир выполнена чистовая отделка и установлена вся необходимая мебель. Всего за прошедший год власти ХМАО приобрели 619 квартир. В 2025 к приобретению и выдаче готовится еще почти полсотни. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте участнику СВО, который потерял дом в пожаре, выдали квартиру. Он получил ее из маневренного фонда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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