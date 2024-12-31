В ХМАО почти сотня детей-сирот получили собственные квартиры перед Новым годом

В Сургуте (ХМАО) около сотни юных жителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечителей получили ключи от собственных квартир. Об этом сообщили в окружном правительстве.
«Новый год — новый дом для юных сургутян! В преддверии самого волшебного праздника 98 молодых жителей Сургута из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от своих собственных квартир в современных жилых комплексах», — рассказали в telegram-канале правительства.
В каждой из переданных юным сургутянам квартир выполнена чистовая отделка и установлена вся необходимая мебель. Всего за прошедший год власти ХМАО приобрели 619 квартир. В 2025 к приобретению и выдаче готовится еще почти полсотни.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте участнику СВО, который потерял дом в пожаре, выдали квартиру. Он получил ее из маневренного фонда.
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