Бывший чемпион мира разделил первое место в турнире с шахматистом из РФ

Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец, бывший чемпион мира Магнус Карлсен стали совместными победителями чемпионата мира по блицу. Соревнования завершились в Нью-Йорке, где оба гроссмейстера показали высокий уровень мастерства, разделив первое место. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации.
«Впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами», — говорится в сообщении пресс-службы. Это решение было принято после финальных партий, где каждый из соперников одержал по две победы, а последующие три партии завершились вничью.
На турнире шахматисты играли в каждом раунде плей-офф четыре партии с контролем времени: три минуты на партию с добавлением двух секунд после каждого хода. В финальном поединке после двух побед Карлсена, Непомнящий смог выровнять счет, выиграв следующие две партии. Карлсен предложил разделить титул после трех ничейных партий.
Ранее Ян Непомнящий сообщил о штрафе, полученном за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке. По словам шахматиста, решение вынес главный арбитр Ахмед Адли и обязал его заплатить 200 долларов (около 21 тысячи рублей).
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