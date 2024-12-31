31 декабря 2024

Бывший чемпион мира разделил первое место в турнире с шахматистом из РФ

Карлсен и Ян Непомнящий поделили первое место на чемпионате мира по блицу
© Служба новостей «URA.RU»
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Титул разделили между двумя спортсменами
Титул разделили между двумя спортсменами Фото:

Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец, бывший чемпион мира Магнус Карлсен стали совместными победителями чемпионата мира по блицу. Соревнования завершились в Нью-Йорке, где оба гроссмейстера показали высокий уровень мастерства, разделив первое место. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации.

«Впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами», — говорится в сообщении пресс-службы. Это решение было принято после финальных партий, где каждый из соперников одержал по две победы, а последующие три партии завершились вничью.

На турнире шахматисты играли в каждом раунде плей-офф четыре партии с контролем времени: три минуты на партию с добавлением двух секунд после каждого хода. В финальном поединке после двух побед Карлсена, Непомнящий смог выровнять счет, выиграв следующие две партии. Карлсен предложил разделить титул после трех ничейных партий. 

Ранее Ян Непомнящий сообщил о штрафе, полученном за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке. По словам шахматиста, решение вынес главный арбитр Ахмед Адли и обязал его заплатить 200 долларов (около 21 тысячи рублей).

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Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец, бывший чемпион мира Магнус Карлсен стали совместными победителями чемпионата мира по блицу. Соревнования завершились в Нью-Йорке, где оба гроссмейстера показали высокий уровень мастерства, разделив первое место. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации. «Впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами», — говорится в сообщении пресс-службы. Это решение было принято после финальных партий, где каждый из соперников одержал по две победы, а последующие три партии завершились вничью. На турнире шахматисты играли в каждом раунде плей-офф четыре партии с контролем времени: три минуты на партию с добавлением двух секунд после каждого хода. В финальном поединке после двух побед Карлсена, Непомнящий смог выровнять счет, выиграв следующие две партии. Карлсен предложил разделить титул после трех ничейных партий.  Ранее Ян Непомнящий сообщил о штрафе, полученном за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке. По словам шахматиста, решение вынес главный арбитр Ахмед Адли и обязал его заплатить 200 долларов (около 21 тысячи рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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