31 декабря 2024

Свердловчанин рассказал о рыбалке в канун Нового года

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Зимняя рыбалка. Челябинск, зимняя рыбалка, улов, рыба, чебак
Рыбак поймал берша и окуня (архивное фото) Фото:

Рыбак из Свердловской области рассказал, что последняя рыбалка в 2024 году далась ему нелегко. Пришлось хорошо постараться, чтобы получить достойный улов. Об этом Артем Разинов сообщил в соцсетях.

«Вся рыба была одиночная и равномерно рассредоточена по акватории ловли. Только активное бурение лунок и эхолот позволяли „зацепиться“ за очередного судака, берша или окуня, которых ещë нужно было уговорить на поклëвку» — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

Рыбаку удалось поймать берша весом в 780 грамм и крупного килограммового окуня. Артем отметил, что маленьких рыб он отпустил обратно в водоем.

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Рыбак из Свердловской области рассказал, что последняя рыбалка в 2024 году далась ему нелегко. Пришлось хорошо постараться, чтобы получить достойный улов. Об этом Артем Разинов сообщил в соцсетях. «Вся рыба была одиночная и равномерно рассредоточена по акватории ловли. Только активное бурение лунок и эхолот позволяли „зацепиться“ за очередного судака, берша или окуня, которых ещë нужно было уговорить на поклëвку» — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Рыбаку удалось поймать берша весом в 780 грамм и крупного килограммового окуня. Артем отметил, что маленьких рыб он отпустил обратно в водоем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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