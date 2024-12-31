Свердловчанин рассказал о рыбалке в канун Нового года

01 января 2025 в 06:11 Размер текста - 17 +

Рыбак поймал берша и окуня (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рыбак из Свердловской области рассказал, что последняя рыбалка в 2024 году далась ему нелегко. Пришлось хорошо постараться, чтобы получить достойный улов. Об этом Артем Разинов сообщил в соцсетях. «Вся рыба была одиночная и равномерно рассредоточена по акватории ловли. Только активное бурение лунок и эхолот позволяли „зацепиться“ за очередного судака, берша или окуня, которых ещë нужно было уговорить на поклëвку» — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Рыбаку удалось поймать берша весом в 780 грамм и крупного килограммового окуня. Артем отметил, что маленьких рыб он отпустил обратно в водоем. группа «Уральский клуб рыбалки» Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рыбак из Свердловской области рассказал, что последняя рыбалка в 2024 году далась ему нелегко. Пришлось хорошо постараться, чтобы получить достойный улов. Об этом Артем Разинов сообщил в соцсетях. «Вся рыба была одиночная и равномерно рассредоточена по акватории ловли. Только активное бурение лунок и эхолот позволяли „зацепиться“ за очередного судака, берша или окуня, которых ещë нужно было уговорить на поклëвку» — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Рыбаку удалось поймать берша весом в 780 грамм и крупного килограммового окуня. Артем отметил, что маленьких рыб он отпустил обратно в водоем.