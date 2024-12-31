31 декабря 2024
30 декабря 2024

В ЯНАО из-за непогоды ограничили движение по зимнику

Зимник Приозерный — Сосновка в Надымском районе закрыли из-за непогоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по зимнику закрыли из-за непогоды (архивное фото)
Движение по зимнику закрыли из-за непогоды (архивное фото) Фото:

С 20:00 31 декабря 2024 года закрыто движение по зимнику между Приозерным (ЯНАО) и Сосновкой (ХМАО). Об этом сообщили в администрации Надымского района.

«Закрыто движение по технологическому проезду (автозимнику) поселок Приозерный — поселок Сосновка (ХМАО)», — рассказали в официальной группе администрации Надыма «ВКонтакте». Причиной закрытия стали неблагоприятные погодные условия.

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С 20:00 31 декабря 2024 года закрыто движение по зимнику между Приозерным (ЯНАО) и Сосновкой (ХМАО). Об этом сообщили в администрации Надымского района. «Закрыто движение по технологическому проезду (автозимнику) поселок Приозерный — поселок Сосновка (ХМАО)», — рассказали в официальной группе администрации Надыма «ВКонтакте». Причиной закрытия стали неблагоприятные погодные условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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