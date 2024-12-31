В ЯНАО из-за непогоды ограничили движение по зимнику

Движение по зимнику закрыли из-за непогоды (архивное фото)
С 20:00 31 декабря 2024 года закрыто движение по зимнику между Приозерным (ЯНАО) и Сосновкой (ХМАО). Об этом сообщили в администрации Надымского района.
«Закрыто движение по технологическому проезду (автозимнику) поселок Приозерный — поселок Сосновка (ХМАО)», — рассказали в официальной группе администрации Надыма «ВКонтакте». Причиной закрытия стали неблагоприятные погодные условия.
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