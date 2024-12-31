31 декабря 2024
30 декабря 2024

Жители Нижневартовска устроили дискотеку на улице в новогоднюю ночь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО танцевали на улице в новогоднюю ночь
Жители ХМАО танцевали на улице в новогоднюю ночь Фото:

В новогоднюю ночь жители Нижневартовска (ХМАО) собрались рядом с центральной площадью и устроили импровизированную дискотеку. Об этом сообщили URA.RU городские жители.

«Новогодняя атмосфера на площади была очень теплая и душевная. Люди танцевали, пели песни и водили хороводы», — рассказали очевидцы праздника. Горожане добавили, что музыка звучала из машин, припаркованных неподалеку.

На дискотеке собрались десятки горожан. Водители автомобилей, включившие музыку, создали праздничное настроение для собравшихся. Участники делились впечатлениями в комментариях к видео, которое появилось в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия»: «Давайте все выходные так проводить! Если бы знала, тоже приехала».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запретили запускать салюты на все новогодние праздники. Запрет действует в 22 муниципальных округах.

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В новогоднюю ночь жители Нижневартовска (ХМАО) собрались рядом с центральной площадью и устроили импровизированную дискотеку. Об этом сообщили URA.RU городские жители. «Новогодняя атмосфера на площади была очень теплая и душевная. Люди танцевали, пели песни и водили хороводы», — рассказали очевидцы праздника. Горожане добавили, что музыка звучала из машин, припаркованных неподалеку. На дискотеке собрались десятки горожан. Водители автомобилей, включившие музыку, создали праздничное настроение для собравшихся. Участники делились впечатлениями в комментариях к видео, которое появилось в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия»: «Давайте все выходные так проводить! Если бы знала, тоже приехала». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запретили запускать салюты на все новогодние праздники. Запрет действует в 22 муниципальных округах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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