В Приднестровье собрались задействовать особые отношения с РФ, чтобы не остаться без газа

Приднестровье будет вынуждено использовать свои специальные отношения с Москвой для решения вопроса поставок газа. Об этом заявил депутат Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
«Приднестровью придется задействовать свои особые отношения с Москвой для обеспечения газом ПМР», — сказал Сафонов. Его слова приводит РИА Новости. Депутат также добавил, что Россия исторически ведет расчеты по газу с Приднестровьем отдельно, не связывая их с долгами Молдавии, поэтому вопрос должен решиться положительно. В том числе на благоприятный исход может повлиять присутствие российских военных в регионе.
Молдавия должна России за газ 8,6 миллионов долларов, что в 100 раз меньше общепризнанной суммы, отметил Сафонов, добавив, что исторический долг составляет 709 миллионов долларов. Молдавские власти отказались просить Россию и Украину продолжать транзит газа, который истекает в конце 2024 года. В Молдавии и Приднестровье объявлен режим чрезвычайного положения в связи с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского СПГ.
Сегодня, 28 декабря, в «Газпроме» заявили о полном прекращении поставок газа в Молдавию со следующего года. Компания ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» также уже предупредила о возможном прекращении подачи газа с 28 декабря.
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