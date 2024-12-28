В Приднестровье собрались задействовать особые отношения с РФ, чтобы не остаться без газа

Депутат Сафонов: ПМР придется обратиться к РФ для решения вопроса с газом
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Россия не приписывает долги Молдавии за газ Приднестровью
Россия не приписывает долги Молдавии за газ Приднестровью Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Приднестровье будет вынуждено использовать свои специальные отношения с Москвой для решения вопроса поставок газа. Об этом заявил депутат Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

«Приднестровью придется задействовать свои особые отношения с Москвой для обеспечения газом ПМР», — сказал Сафонов. Его слова приводит РИА Новости. Депутат также добавил, что Россия исторически ведет расчеты по газу с Приднестровьем отдельно, не связывая их с долгами Молдавии, поэтому вопрос должен решиться положительно. В том числе на благоприятный исход может повлиять присутствие российских военных в регионе.

Молдавия должна России за газ 8,6 миллионов долларов, что в 100 раз меньше общепризнанной суммы, отметил Сафонов, добавив, что исторический долг составляет 709 миллионов долларов. Молдавские власти отказались просить Россию и Украину продолжать транзит газа, который истекает в конце 2024 года. В Молдавии и Приднестровье объявлен режим чрезвычайного положения в связи с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского СПГ. 

Сегодня, 28 декабря, в «Газпроме» заявили о полном прекращении поставок газа в Молдавию со следующего года. Компания ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» также уже предупредила о возможном прекращении подачи газа с 28 декабря. 

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Приднестровье будет вынуждено использовать свои специальные отношения с Москвой для решения вопроса поставок газа. Об этом заявил депутат Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. «Приднестровью придется задействовать свои особые отношения с Москвой для обеспечения газом ПМР», — сказал Сафонов. Его слова приводит РИА Новости. Депутат также добавил, что Россия исторически ведет расчеты по газу с Приднестровьем отдельно, не связывая их с долгами Молдавии, поэтому вопрос должен решиться положительно. В том числе на благоприятный исход может повлиять присутствие российских военных в регионе. Молдавия должна России за газ 8,6 миллионов долларов, что в 100 раз меньше общепризнанной суммы, отметил Сафонов, добавив, что исторический долг составляет 709 миллионов долларов. Молдавские власти отказались просить Россию и Украину продолжать транзит газа, который истекает в конце 2024 года. В Молдавии и Приднестровье объявлен режим чрезвычайного положения в связи с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского СПГ.  Сегодня, 28 декабря, в «Газпроме» заявили о полном прекращении поставок газа в Молдавию со следующего года. Компания ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» также уже предупредила о возможном прекращении подачи газа с 28 декабря. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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