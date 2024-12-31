31 декабря 2024
30 декабря 2024

Тюменцев зовут на непыльную работу за 250 тысяч рублей

В Тюмени самыми востребованными специалистами стали курьеры и упаковщики
© Служба новостей «URA.RU»
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Курьеры в топе востребованных профессий в Тюмени
Курьеры в топе востребованных профессий в Тюмени Фото:

Топ спроса у работодателей в конце 2024 года составили упаковщики, курьеры и продавцы. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Работа».

«Запрос на упаковщиков вырос на 37%. В декабре 2024 года им готовы были платить до 250 тысяч рублей. Работникам склада предлагали ежемесячный доход до 220 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнем случае зарплата сильно зависит от графика работы — соискателям предлагают вахтовый метод с переездом в Московскую область. Третью строчку в топе запросов работодателей занимают курьеры. в декабре им готовы были предложить от 112 тысяч рублей.

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Топ спроса у работодателей в конце 2024 года составили упаковщики, курьеры и продавцы. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Работа». «Запрос на упаковщиков вырос на 37%. В декабре 2024 года им готовы были платить до 250 тысяч рублей. Работникам склада предлагали ежемесячный доход до 220 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что в последнем случае зарплата сильно зависит от графика работы — соискателям предлагают вахтовый метод с переездом в Московскую область. Третью строчку в топе запросов работодателей занимают курьеры. в декабре им готовы были предложить от 112 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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