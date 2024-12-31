Тюменцев зовут на непыльную работу за 250 тысяч рублей

Топ спроса у работодателей в конце 2024 года составили упаковщики, курьеры и продавцы. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Работа».
«Запрос на упаковщиков вырос на 37%. В декабре 2024 года им готовы были платить до 250 тысяч рублей. Работникам склада предлагали ежемесячный доход до 220 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в последнем случае зарплата сильно зависит от графика работы — соискателям предлагают вахтовый метод с переездом в Московскую область. Третью строчку в топе запросов работодателей занимают курьеры. в декабре им готовы были предложить от 112 тысяч рублей.
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