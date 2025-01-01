В Европе забили тревогу из-за остановки транзита российского газа

В странах Европы нарастает беспокойство по поводу увеличения инфляции вслед за прекращением транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает британская газета Daily Express.
«Маловероятно, что окончание договора приведет к повтору сценария 2022 года с ростом цен на газ, поскольку его объемы сократились, но по мере адаптации энергетического рынка остаются опасения по поводу инфляции», — говорится в материале Daily Express. Тем временем «Газпром» уже прекратил подачу газа через Украину.
С 1 января прекратился договор о транзите газа, согласно которому Россия могла поставлять свой газ в страны Европы через Украину. По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, ущерб для стран Евросоюза (ЕС) после прекращения транзита будет в 30 раз больше, чем для России. Он также отметил возможное повышение цен на газ в Европе, что впоследствии может привести к ежегодным убыткам в размере 60-70 миллиардов евро.
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