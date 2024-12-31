31 декабря 2024
30 декабря 2024

Первым новорожденным на Ямале в 2025 году стал мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Новорожденному дали имя Виктор (архивное фото)
Новорожденному дали имя Виктор (архивное фото) Фото:

Малыш Виктор из Нового Уренгоя (ЯНАО) стал первым новорожденным на Ямале в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. 

«Вес мальчика 2 890 граммов, рост — ровно 50 сантиметров», — рассказали на сайте правительства ЯНАО. Также в новогоднюю ночь на Ямале родились две девочки.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники перинатального центра в Ноябрьске (ЯНАО) нарядили грудничков в новогодние костюмы. Данная праздничная акция проходит четвертый год подряд. 

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Малыш Виктор из Нового Уренгоя (ЯНАО) стал первым новорожденным на Ямале в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.  «Вес мальчика 2 890 граммов, рост — ровно 50 сантиметров», — рассказали на сайте правительства ЯНАО. Также в новогоднюю ночь на Ямале родились две девочки. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники перинатального центра в Ноябрьске (ЯНАО) нарядили грудничков в новогодние костюмы. Данная праздничная акция проходит четвертый год подряд. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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