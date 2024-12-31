Первым новорожденным на Ямале в 2025 году стал мальчик

Новорожденному дали имя Виктор (архивное фото)
Малыш Виктор из Нового Уренгоя (ЯНАО) стал первым новорожденным на Ямале в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Вес мальчика 2 890 граммов, рост — ровно 50 сантиметров», — рассказали на сайте правительства ЯНАО. Также в новогоднюю ночь на Ямале родились две девочки.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники перинатального центра в Ноябрьске (ЯНАО) нарядили грудничков в новогодние костюмы. Данная праздничная акция проходит четвертый год подряд.
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