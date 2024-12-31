31 декабря 2024

В Кургане выросла цена проезда в автобусах

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В Кургане увеличили цену проезда до 37 рублей
В Кургане увеличили цену проезда до 37 рублей Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане с 1 января подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Цена билета выросла до 37 рублей. Об этом сообщается на сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. Тариф был пересмотрен из-за высокой стоимости топлива и низких зарплат водителей.

«Установить предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Кургане в размере 37 рублей за одну поездку. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года», — указано в документе. 

В ноябре прошлого года уже повышалась цена проезда на автобусах в Кургане. Стоимость одной поездки поднимали с 32 до 35 рублей. 

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В Кургане с 1 января подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Цена билета выросла до 37 рублей. Об этом сообщается на сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. Тариф был пересмотрен из-за высокой стоимости топлива и низких зарплат водителей. «Установить предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Кургане в размере 37 рублей за одну поездку. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года», — указано в документе.  В ноябре прошлого года уже повышалась цена проезда на автобусах в Кургане. Стоимость одной поездки поднимали с 32 до 35 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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