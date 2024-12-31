В Кургане выросла цена проезда в автобусах

В Кургане с 1 января подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Цена билета выросла до 37 рублей. Об этом сообщается на сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. Тариф был пересмотрен из-за высокой стоимости топлива и низких зарплат водителей.
«Установить предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Кургане в размере 37 рублей за одну поездку. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года», — указано в документе.
В ноябре прошлого года уже повышалась цена проезда на автобусах в Кургане. Стоимость одной поездки поднимали с 32 до 35 рублей.
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