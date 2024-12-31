31 декабря 2024
30 декабря 2024

Моор поздравил с рождением первую тюменку из поколения «бета»

Первым ребенком поколения «бета» в Тюмени стала девочка Алисия
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка родилась в половине первого утром 1 января
Девочка родилась в половине первого утром 1 января Фото:

Первым ребенком, который родился в 2025 году в Тюмени, стала девочка Алисия. Она появилась на свет в роддоме №2, сообщил в своем в telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

«Алисия появилась на свет в новогоднюю ночь, практически сразу после боя курантов, в 00:31. Вес — 3720 грамм, рост — 55 см. Это первый ребенок, который родился в Тюмени в наступившем 2025 году», — отметил Моор.

Таким образом, Алисия стала первым жителем Тюмени, принадлежащим поколению «бета». Оно пришло на смене поколению «альфа» с началом 2025 года. 

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Первым ребенком, который родился в 2025 году в Тюмени, стала девочка Алисия. Она появилась на свет в роддоме №2, сообщил в своем в telegram-канале губернатор региона Александр Моор. «Алисия появилась на свет в новогоднюю ночь, практически сразу после боя курантов, в 00:31. Вес — 3720 грамм, рост — 55 см. Это первый ребенок, который родился в Тюмени в наступившем 2025 году», — отметил Моор. Таким образом, Алисия стала первым жителем Тюмени, принадлежащим поколению «бета». Оно пришло на смене поколению «альфа» с началом 2025 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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