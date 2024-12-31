Моор поздравил с рождением первую тюменку из поколения «бета»

Девочка родилась в половине первого утром 1 января
Первым ребенком, который родился в 2025 году в Тюмени, стала девочка Алисия. Она появилась на свет в роддоме №2, сообщил в своем в telegram-канале губернатор региона Александр Моор.
«Алисия появилась на свет в новогоднюю ночь, практически сразу после боя курантов, в 00:31. Вес — 3720 грамм, рост — 55 см. Это первый ребенок, который родился в Тюмени в наступившем 2025 году», — отметил Моор.
Таким образом, Алисия стала первым жителем Тюмени, принадлежащим поколению «бета». Оно пришло на смене поколению «альфа» с началом 2025 года.
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