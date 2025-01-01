С наступлением 2025 года в России вступили в силу новые налоги, а также увеличились штрафы. В частности, повысились размеры госпошлины за расторжение брака и таможенные сборы на автомобили. Также с 1 января начали действовать новые ставки НДФЛ, туристический налог и обновленные правила налогообложения криптовалют. Какие еще штрафы, налоги и госпошлины повысили в 2025 году — в материале URA.RU.
Госпошлина за расторжение брака
С начала текущего года в России произошло повышение размера государственной пошлины за регистрацию расторжения брака. Сумма увеличилась до пяти тысяч рублей, что в 7,7 раза превышает предыдущий размер взноса, составлявший 650 рублей с каждой из сторон. Однако стоимость государственной пошлины за регистрацию брака осталась неизменной и составляет 350 рублей.
Новые ставки НДФЛ и налога на прибыль
С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в налогообложении, касающиеся подоходного налога с физических лиц (НДФЛ) и налога на прибыль. Доходы до 2,4 миллиона рублей в год будут облагаться по ставке 13%. Для доходов от 2,4 миллионов до пяти миллионов рублей налог составит 312 тысяч рублей плюс 15% с суммы, превышающей 2,4 миллиона рублей. Для сумм от пяти миллионов до 20 миллионов рублей — 702 тысячи рублей плюс 18% с превышения. Для доходов от 20 до 50 миллионов рублей налог составит 3,402 миллионов рублей плюс 20% с превышающей суммы. Свыше 50 миллионов рублей — 9,402 миллионов рублей плюс 22%.
Льготы предусмотрены для надбавок к зарплатам работников Крайнего Севера и аналогичных территорий. Также введен налоговый возврат для родителей с двумя и более детьми при условии, что среднедушевой доход на члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумов.
В области НДФЛ устанавливаются равные условия для операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами. Владельцы пяти и более контролируемых иностранных компаний должны уплачивать фиксированный НДФЛ в размере 25 миллионов рублей.
Кроме того, с повышением ставок вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ). Максимальный размер вычета ограничен 50% от первоначальной стоимости основных средств или амортизируемых нематериальных активов.
Изменения для автомобилистов
Штрафы за нарушение ПДД
Штрафы за многие нарушения правил дорожного движения возрастут в полтора раза. Теперь за неиспользование ремня безопасности водителям придется заплатить 1,5 тысячи рублей вместо одной тысячи. Аналогичный размер штрафа будет наложен за проезд на запрещающий сигнал светофора. Штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения возросли с 30 до 45 тысяч рублей.
Также увеличены штрафы за движение по встречной полосе, по трамвайным путям, обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За нарушение правил остановки или стоянки водителям придется уплатить 2250 рублей, столько же предусмотрено и за движение по обочине. Наибольшее увеличение штрафов предусмотрено для водителей грузовых автомобилей, которые игнорируют требования дорожных знаков — в десять раз, с 500 до пяти тысяч рублей.
Утилизационный сбор
С 1 января 2025 года в России будет проиндексирован утилизационный сбор на автомобили и прицепы на 10-20%. Степень увеличения для легковых автомобилей будет зависеть от объема двигателя, тогда как для грузовых автомобилей — от их возраста и массы.
Согласно постановлению правительства РФ, утилизационный сбор будет индексироваться поэтапно до 2030 года. Начальный этап предусматривает повышение сбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее, начиная с 1 января каждого следующего года, ставка утилизационного сбора для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов, прицепов и полуприцепов будет повышаться на 10-20%.
Отдельно принято решение о ежегодной индексации утилизационного сбора на дорожно-строительную технику. Она составит 15%.
Рост таможенных сборов на автомобили
Начиная с 1 января 2025 года, будет наблюдаться увеличение таможенных тарифов на импорт автомобилей. Ожидается, что средний рост тарифов составит от 20% до 38%, и будет зависеть от стоимости импортируемого автомобиля.
К примеру, стоимость регистрации автомобилей из Кореи, Японии и Китая, ценой от 450 тысяч до 1,2 миллиона рублей, составит 4269 рублей, что на 1169 рублей больше по сравнению с тарифом 2024 года. Тариф на автомобили стоимостью пять миллионов рублей увеличится с 15500 до 21344 рублей.
Изменения в сфере недвижимости
Налог с продажи недвижимости
Начиная с 2025 года, система налогообложения с продажи недвижимости будет изменена на прогрессивную. Согласно информации, предоставленной Министерством финансов, ставка в размере 13% сохранится для сумм до 2,4 миллиона рублей. Для сумм, превышающих этот порог, будет применяться ставка в 15%.
Увеличенная ставка налога будет взиматься только с той части суммы, которая превышает 2,4 миллиона рублей. Также остается в силе положение о налоговом освобождении для лиц, владеющих недвижимостью более пяти лет, или трех лет в определенных случаях.
Налогообложение дорогостоящих объектов недвижимости
Вступил в силу и новый порядок налогообложения для дорогостоящей недвижимости и земельных участков. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы, налоговые ставки для объектов недвижимости с оценочной стоимостью свыше 300 миллионов рублей будут увеличены с 2% до 2,5%.
Также предусмотрено повышение налоговых ставок для земельных участков до 1,5% с прежних 0,3%. Данное изменение коснется участков, которые:
- используются под жилой фонд или инженерные структуры коммунального хозяйства;
- предназначены для строительства жилья;
- не задействованы в коммерческой деятельности и приобретены для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или являются землями общего пользования.
Туристический налог
В России вступил в силу туристический налог. В 2025 году он составляет 1% от стоимости проживания в гостиницах. Минимальная сумма налога установлена в размере 100 рублей в сутки. К плательщикам туристического налога относятся организации и частные лица, предоставляющие услуги по временному размещению.
Множество туристических регионов и городов, таких как Краснодар, Петрозаводск, Зеленоградск, Казань и Архангельск, а также курорты Кавказских Минеральных Вод уже приняли решение о введении туристического налога. От его уплаты освобождаются участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники СВО, ветераны и инвалиды боевых действий, лица с инвалидностью I и II групп и другие.
Налогообложение криптовалют
С первого января в России начали действовать обновленные правила налогообложения криптовалют. В соответствии с нововведениями, криптовалюта продолжает считаться объектом имущества, а транзакции с ней освобождаются от НДС.
Что касается физических лиц, то им необходимо уплачивать НДФЛ с доходов, полученных в результате операций с криптовалютой. Доходы от таких операций суммируются с доходами от продажи ценных бумаг. Если общая сумма не превышает 2,4 миллиона рублей в год, налоговая ставка составит 13%.
Майнеры обязаны платить налог сразу после добычи криптовалюты, причем стоимость определяется по курсу на выбранной иностранной бирже. Инвесторы же уплачивают налог в момент продажи валюты. Организации, получающие доходы от майнинга или операций с криптовалютой, обязаны платить налог на прибыль, ставка которого с 2025 года составит 25%.
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