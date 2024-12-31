31 декабря 2024
30 декабря 2024

В Тюмени подорожали платные парковки

Стоимость парковки на популярных платных стоянках Тюмени выросла до 75 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Минимальный тариф на парковках Тюмени вырос с 20 до 25 рублей
Минимальный тариф на парковках Тюмени вырос с 20 до 25 рублей Фото:

В Тюмени до 75 рублей в час подорожают платные парковки с высокой загруженностью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Это коснется тех парковок, которые обычно загружены на 90% и выше. Минимальный парковочный тариф также вырос и составит теперь 25 рублей», — пояснили агентству в мэрии.

Отмечается, что одна из самых загруженных тюменских парковок находится рядом с администрацией на улице Ленина. Меньше всего обычно нагружено парковочное пространство рядом с мостом Влюбленных. 

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В Тюмени до 75 рублей в час подорожают платные парковки с высокой загруженностью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Это коснется тех парковок, которые обычно загружены на 90% и выше. Минимальный парковочный тариф также вырос и составит теперь 25 рублей», — пояснили агентству в мэрии. Отмечается, что одна из самых загруженных тюменских парковок находится рядом с администрацией на улице Ленина. Меньше всего обычно нагружено парковочное пространство рядом с мостом Влюбленных. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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