В Тюмени подорожали платные парковки

Минимальный тариф на парковках Тюмени вырос с 20 до 25 рублей
В Тюмени до 75 рублей в час подорожают платные парковки с высокой загруженностью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.
«Это коснется тех парковок, которые обычно загружены на 90% и выше. Минимальный парковочный тариф также вырос и составит теперь 25 рублей», — пояснили агентству в мэрии.
Отмечается, что одна из самых загруженных тюменских парковок находится рядом с администрацией на улице Ленина. Меньше всего обычно нагружено парковочное пространство рядом с мостом Влюбленных.
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