В Европе нашли замену российскому газу после остановки транзита через Украину

Австрия перешла на иные источники газа из-за остановки транзита через Украину
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Австрия начала брать газ из собственных хранилищ
Австрия начала брать газ из собственных хранилищ Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Австрия начала использовать альтернативные источники газа после прекращения транзита российского газа через Украину, получая его через границы с Германией и Италией, а также из собственных хранилищ. Об этом рассказали в австрийском Минэнерго.

«Для поддержания бесперебойных и неограниченных поставок газа в любое время участники рынка обратились к альтернативным источникам газа, например, через пункты входа из Германии или Италии, а также из австрийских хранилищ», — говорится в релизе Минэнерго Австрии. Его приводит РИА Новости. Так, ограничения в поставках были компенсированы. В ведомстве отметили, что на 30 декабря 2024 года уровень запасов газа в хранилищах Австрии достиг 78,53%. 

Поставки российского газа в Европу через Украину прекратились 1 января. Это связано с истечением срока договора о транзите между РФ и Украиной. До начала военных действий Россия поставляла около 45% газа в ЕС, в прошлом году показатели упали до 20%. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что Россия частично может продолжать поставлять газ в страны ЕС через Турцию или Болгарию.  

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Австрия начала использовать альтернативные источники газа после прекращения транзита российского газа через Украину, получая его через границы с Германией и Италией, а также из собственных хранилищ. Об этом рассказали в австрийском Минэнерго. «Для поддержания бесперебойных и неограниченных поставок газа в любое время участники рынка обратились к альтернативным источникам газа, например, через пункты входа из Германии или Италии, а также из австрийских хранилищ», — говорится в релизе Минэнерго Австрии. Его приводит РИА Новости. Так, ограничения в поставках были компенсированы. В ведомстве отметили, что на 30 декабря 2024 года уровень запасов газа в хранилищах Австрии достиг 78,53%.  Поставки российского газа в Европу через Украину прекратились 1 января. Это связано с истечением срока договора о транзите между РФ и Украиной. До начала военных действий Россия поставляла около 45% газа в ЕС, в прошлом году показатели упали до 20%. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что Россия частично может продолжать поставлять газ в страны ЕС через Турцию или Болгарию.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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