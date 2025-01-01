В Европе нашли замену российскому газу после остановки транзита через Украину

Австрия начала использовать альтернативные источники газа после прекращения транзита российского газа через Украину, получая его через границы с Германией и Италией, а также из собственных хранилищ. Об этом рассказали в австрийском Минэнерго.
«Для поддержания бесперебойных и неограниченных поставок газа в любое время участники рынка обратились к альтернативным источникам газа, например, через пункты входа из Германии или Италии, а также из австрийских хранилищ», — говорится в релизе Минэнерго Австрии. Его приводит РИА Новости. Так, ограничения в поставках были компенсированы. В ведомстве отметили, что на 30 декабря 2024 года уровень запасов газа в хранилищах Австрии достиг 78,53%.
Поставки российского газа в Европу через Украину прекратились 1 января. Это связано с истечением срока договора о транзите между РФ и Украиной. До начала военных действий Россия поставляла около 45% газа в ЕС, в прошлом году показатели упали до 20%. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что Россия частично может продолжать поставлять газ в страны ЕС через Турцию или Болгарию.
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