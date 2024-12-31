В новогоднюю ночь в Свердловской области девочек родилось больше, чем мальчиков

В новогоднюю ночь в Свердловской области родилось семь малышей: четыре девочки и три мальчика. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.
«Всего с 00:00 часов до 06:00 1 января в Свердловской области родилось семь малышей: три мальчика и четыре девочки», — уточняется в сообщении. Первым младенцем в наступившем году стала девочка. Ее рост составил 49 сантиметров, а вес 2930 граммов. Малышка родилась в 00:21 в акушерском стационаре №1 Екатеринбургского перинатального центра.
В двух семьях родились первенцы, а три женщины стали мамами во второй раз. Одна свердловчанка стала мамой в пятый раз, а другая — в четвёртый. Все малыши, которые появились на свет в Новый год, получат особенные подарки, их вручат родителям при выписке.
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