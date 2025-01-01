«Суровые последствия»: Фицо не смог сдержать эмоций из-за прекращения транзита газа из РФ

Фицо: остановка транзита газа через Украину в ЕС будет иметь суровые последствия
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Фицо заявил, что прекращение транзита газа РФ через Украину сильнее всего скажется по Европе
Фицо заявил, что прекращение транзита газа РФ через Украину сильнее всего скажется по Европе Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что прекращение поставок газа через Украину в Европу может иметь серьезные последствия для стран Европейского союза (ЕС). Однако Россия при этом никак не пострадает от этих изменений.

«Это (остановка транзита газа через Украину — ред.) будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России», — подчеркнул Фицо в своем видеообращении. Оно было опубликовано на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской). 

Ранее Фицо заявил, ущерб для стран Евросоюза, после прекращения транзита будет в 30 раз больше, чем для России. По его словам, остановка поставок может повлечь за собой ежегодные убытки в размере 60-70 миллиардов евро. Российская компания «Газпром» официально прекратила подачу газа через Украину с 1 января. 

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что прекращение поставок газа через Украину в Европу может иметь серьезные последствия для стран Европейского союза (ЕС). Однако Россия при этом никак не пострадает от этих изменений. «Это (остановка транзита газа через Украину — ред.) будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России», — подчеркнул Фицо в своем видеообращении. Оно было опубликовано на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской).  Ранее Фицо заявил, ущерб для стран Евросоюза, после прекращения транзита будет в 30 раз больше, чем для России. По его словам, остановка поставок может повлечь за собой ежегодные убытки в размере 60-70 миллиардов евро. Российская компания «Газпром» официально прекратила подачу газа через Украину с 1 января. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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