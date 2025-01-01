Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что прекращение поставок газа через Украину в Европу может иметь серьезные последствия для стран Европейского союза (ЕС). Однако Россия при этом никак не пострадает от этих изменений.
«Это (остановка транзита газа через Украину — ред.) будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России», — подчеркнул Фицо в своем видеообращении. Оно было опубликовано на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской).
Ранее Фицо заявил, ущерб для стран Евросоюза, после прекращения транзита будет в 30 раз больше, чем для России. По его словам, остановка поставок может повлечь за собой ежегодные убытки в размере 60-70 миллиардов евро. Российская компания «Газпром» официально прекратила подачу газа через Украину с 1 января.
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