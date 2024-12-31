Курганские полицейские устроят рейды на пьяных водителей в праздники

В Курганской области в праздничные дни пройдут рейды «Нетрезвый водитель». Пьяных автомобилистов будут вычислять во всех муниципалитетах. Об этом сообщается Госавтоинспекция региона.
«В праздничные дни госавтоинспекторы несут службу в усиленном режиме. В зоне особого внимания водители, которые садятся за руль в алкогольном опьянении. Рейды „Нетрезвый водитель“ пройдут во всех муниципалитетах региона», — сообщается на официальной странице ГАИ в соцсети «ВКонтакте».
Граждан призывают не управлять машинами после употребления спиртного, чтобы не создавать угрозу для всех участников дорожного движения. Жителям и гостям региона рекомендуют сообщать о нетрезвых водителях по номеру 112 или ближайшему наряду ДПС.
Ранее URA.RU писало, что ГАИ призвала курганцев воздержаться от дальних поездок. по информации ведомства, на дорогах региона опасная обстановка из-за метели и снега.
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