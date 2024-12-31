31 декабря 2024

Курганские полицейские устроят рейды на пьяных водителей в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские устроят рейды на пьяных водителей
Полицейские устроят рейды на пьяных водителей Фото:

В Курганской области в праздничные дни пройдут рейды «Нетрезвый водитель». Пьяных автомобилистов будут вычислять во всех муниципалитетах. Об этом сообщается Госавтоинспекция региона.

«В праздничные дни госавтоинспекторы несут службу в усиленном режиме. В зоне особого внимания водители, которые садятся за руль в алкогольном опьянении. Рейды „Нетрезвый водитель“ пройдут во всех муниципалитетах региона», — сообщается на официальной странице ГАИ в соцсети «ВКонтакте».

Граждан призывают не управлять машинами после употребления спиртного, чтобы не создавать угрозу для всех участников дорожного движения. Жителям и гостям региона рекомендуют сообщать о нетрезвых водителях по номеру 112 или ближайшему наряду ДПС.

Ранее URA.RU писало, что ГАИ призвала курганцев воздержаться от дальних поездок. по информации ведомства, на дорогах региона опасная обстановка из-за метели и снега. 

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В Курганской области в праздничные дни пройдут рейды «Нетрезвый водитель». Пьяных автомобилистов будут вычислять во всех муниципалитетах. Об этом сообщается Госавтоинспекция региона. «В праздничные дни госавтоинспекторы несут службу в усиленном режиме. В зоне особого внимания водители, которые садятся за руль в алкогольном опьянении. Рейды „Нетрезвый водитель“ пройдут во всех муниципалитетах региона», — сообщается на официальной странице ГАИ в соцсети «ВКонтакте». Граждан призывают не управлять машинами после употребления спиртного, чтобы не создавать угрозу для всех участников дорожного движения. Жителям и гостям региона рекомендуют сообщать о нетрезвых водителях по номеру 112 или ближайшему наряду ДПС. Ранее URA.RU писало, что ГАИ призвала курганцев воздержаться от дальних поездок. по информации ведомства, на дорогах региона опасная обстановка из-за метели и снега. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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