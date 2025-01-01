Соединенные Штаты и Великобритания заверили Украину в предоставлении всей необходимой поддержки для достижения победы, однако на деле не планировали выполнять данные обещания. Об этом сообщил член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски.
«Непростительно обещание британцев и американцев дать Украине все необходимое для победы, когда они на самом деле не собирались этого делать. Экс-премьер министр Британии Борис Джонсон в 2022 году надул Украину, и с тех пор она истекает кровью», — заявил Скидельски в своей статье для The American Conservative.
Он также выразил мнение о необходимости мирного урегулирования конфликта, указывая на опасности, которые несет продолжение текущей политики. Скидельски считает, что новый президент США Дональд Трамп может предложить выход из создавшегося положения, но в этом ему могут препятствовать ярые сторонники продолжения конфликта.
В марте 2022 года Украина и Россия были в шаге от заключения мирных соглашений в Стамбуле. По словам президента РФ Владимира Путина, в тот момент на нее оказали давление представители Запада, и Киев отказался заключать договор. Одним из главных инициаторов срыва переговоров был экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, передает RT.
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