На Западе раскрыли, как США и Британия «надули» Украину

Профессор Скидельски: британцы и американцы «надули» Украину, обещая ей помощь
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Скидельски уверен, что Трамп сможет закончить конфликт на Украине
Скидельски уверен, что Трамп сможет закончить конфликт на Украине Фото:
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Соединенные Штаты и Великобритания заверили Украину в предоставлении всей необходимой поддержки для достижения победы, однако на деле не планировали выполнять данные обещания. Об этом сообщил член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски. 

«Непростительно обещание британцев и американцев дать Украине все необходимое для победы, когда они на самом деле не собирались этого делать. Экс-премьер министр Британии Борис Джонсон в 2022 году надул Украину, и с тех пор она истекает кровью», — заявил Скидельски в своей статье для The American Conservative.

Он также выразил мнение о необходимости мирного урегулирования конфликта, указывая на опасности, которые несет продолжение текущей политики. Скидельски считает, что новый президент США Дональд Трамп может предложить выход из создавшегося положения, но в этом ему могут препятствовать ярые сторонники продолжения конфликта.

В марте 2022 года Украина и Россия были в шаге от заключения мирных соглашений в Стамбуле. По словам президента РФ Владимира Путина, в тот момент на нее оказали давление представители Запада, и Киев отказался заключать договор. Одним из главных инициаторов срыва переговоров был экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, передает RT.

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Соединенные Штаты и Великобритания заверили Украину в предоставлении всей необходимой поддержки для достижения победы, однако на деле не планировали выполнять данные обещания. Об этом сообщил член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски.  «Непростительно обещание британцев и американцев дать Украине все необходимое для победы, когда они на самом деле не собирались этого делать. Экс-премьер министр Британии Борис Джонсон в 2022 году надул Украину, и с тех пор она истекает кровью», — заявил Скидельски в своей статье для The American Conservative. Он также выразил мнение о необходимости мирного урегулирования конфликта, указывая на опасности, которые несет продолжение текущей политики. Скидельски считает, что новый президент США Дональд Трамп может предложить выход из создавшегося положения, но в этом ему могут препятствовать ярые сторонники продолжения конфликта. В марте 2022 года Украина и Россия были в шаге от заключения мирных соглашений в Стамбуле. По словам президента РФ Владимира Путина, в тот момент на нее оказали давление представители Запада, и Киев отказался заключать договор. Одним из главных инициаторов срыва переговоров был экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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